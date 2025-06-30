鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至56元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)提出目標價估值：中位數由54.25元上修至56元，調升幅度3.23%。其中最高估值66元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Pegasystems Inc.評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Pegasystems Inc.今(30日)收盤價為53.32元。近5日股價下跌3.23%，標普指數上漲3.44%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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