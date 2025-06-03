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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.(PEGA-US)EPS預估上修至3.9元，預估目標價為108.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.53元上修至3.9元，其中最高估值3.97元，最低估值3.14元，預估目標價為108.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.97(3.97)4.414.41
最低值3.14(3.1)3.473.79
平均值3.67(3.53)3.814.07
中位數3.9(3.53)3.814.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.00億18.76億19.51億
最低值15.98億16.94億19.29億
平均值16.61億17.67億19.40億
中位數16.80億17.58億19.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.76-0.77-4.220.731.11
營業收入10.18億12.12億13.18億14.33億14.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Pegasystems Inc.(PEGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPEGA

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