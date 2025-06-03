鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.(PEGA-US)EPS預估上修至3.9元，預估目標價為108.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.53元上修至3.9元，其中最高估值3.97元，最低估值3.14元，預估目標價為108.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.97(3.97)
|4.41
|4.41
|最低值
|3.14(3.1)
|3.47
|3.79
|平均值
|3.67(3.53)
|3.81
|4.07
|中位數
|3.9(3.53)
|3.81
|4.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.00億
|18.76億
|19.51億
|最低值
|15.98億
|16.94億
|19.29億
|平均值
|16.61億
|17.67億
|19.40億
|中位數
|16.80億
|17.58億
|19.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.76
|-0.77
|-4.22
|0.73
|1.11
|營業收入
|10.18億
|12.12億
|13.18億
|14.33億
|14.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Pegasystems Inc.(PEGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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