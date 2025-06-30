鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至5.79元，預估目標價為52.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.56元上修至5.79元，其中最高估值7.75元，最低估值4.17元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.75(7.75)
|7.54
|6.86
|3.89
|最低值
|4.17(4.17)
|1.94
|2.63
|3.45
|平均值
|5.47(5.39)
|5.63
|4.74
|3.67
|中位數
|5.79(5.56)
|6.4
|4.87
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|95.21億
|110.68億
|108.98億
|84.41億
|最低值
|62.73億
|61.90億
|70.90億
|84.41億
|平均值
|86.01億
|87.83億
|87.39億
|84.41億
|中位數
|87.57億
|88.30億
|86.52億
|84.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|2.33
|營業收入
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
|57.93億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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