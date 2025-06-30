鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至2.05元，預估目標價為43.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元上修至2.05元，其中最高估值3.39元，最低估值0.59元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.39(3.39)
|5.4
|7.48
|7.95
|最低值
|0.59(0.59)
|0.62
|-0.07
|3.36
|平均值
|1.89(1.88)
|3.16
|4.02
|5.66
|中位數
|2.05(2)
|3.1
|3.96
|5.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|326.20億
|350.00億
|290.48億
|最低值
|224.40億
|237.28億
|249.26億
|平均值
|265.43億
|270.15億
|269.49億
|中位數
|258.50億
|263.09億
|272.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|營業收入
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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