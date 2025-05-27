鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至48.97元，幅度約11.29%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至48.97元，調升幅度11.29%。其中最高估值54.78元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予安格魯金礦評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀1位。
安格魯金礦今(27日)收盤價為44.04元。近5日股價上漲11.29%，標普指數下跌2.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至44元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至41元，幅度約12.78%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至36.35元，幅度約3.78%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至4.51元，預估目標價為35.03元
下一篇