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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至48.97元，幅度約11.29%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至48.97元，調升幅度11.29%。其中最高估值54.78元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予安格魯金礦評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀1位。

安格魯金礦今(27日)收盤價為44.04元。近5日股價上漲11.29%，標普指數下跌2.7%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AU市場預估目標價

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