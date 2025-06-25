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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至4.93元，預估目標價為51.12元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.65元上修至4.93元，其中最高估值7.75元，最低估值4.17元，預估目標價為51.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.75(7.75)7.546.864.71
最低值4.17(4.17)1.942.633.45
平均值5.28(5.23)5.394.734.02
中位數4.93(4.65)5.464.763.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值95.21億110.68億108.98億94.00億
最低值62.73億61.90億70.90億84.41億
平均值86.20億88.03億87.91億89.21億
中位數88.15億90.00億86.66億89.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.271.480.71-0.562.33
營業收入44.27億40.29億45.01億45.82億57.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAU

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