美國與G7達成稅收協議！美企獲全球最低稅豁免、告別「復仇稅」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-30 11:30

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G7 於週六（28 日）發表聲明表示，各成員國已與美國達成關鍵協議，將建立「並行制度」（side-by-side system），使美國企業免於遵守全球企業最低稅負制的部分條款，藉此避免一場全面的稅收戰。

美國與G7達成稅收協議。(圖：Shutterstock)

根據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說法，該協議允許美企豁免部分 2021 年全球最低稅協議下的義務，並促使美國從《大而美法案》中刪除具爭議性的「第 899 條款」，即所謂的「復仇稅」，該稅本將對某些國家企業課徵高達 20% 的懲罰性附加稅。

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美方撤除復仇稅後，原本預計透過該條款籌措的財源將出現缺口。眾議院的版本原計劃直至 2034 年底籌集 1160 億美元，而更溫和的參議院版本可籌集 520 億美元。

G7 指出，將尊重美國現行的最低稅制，並以「並行制度」讓美國母公司集團的國內和國外利潤，完全排除在全球企業最低稅負制的所得涵蓋規定（IIR）以及徵稅不足之支出規定（UTPR）之外。

同時，其他 G7 成員國也承諾於 G20 與 OECD 談判中支持美國立場，為全球稅收政策提供穩定性。英國政府亦表示，歡迎美方取消第 899 條款，稱此舉為英國企業帶來稅務穩定性與信心，促進跨國營運。

眾議院籌款委員會主席史密斯（Jason Smith）與參院財委會主席克拉波（Mike Crapo）表示，若其他國家違反協議，美國保留重新實施復仇稅的權利。

川普的「復仇稅」威脅

美國總統川普於今年 1 月重返白宮後即簽署行政命令，宣布全球最低稅協議不適用於美國，並威脅對依該協議對美企課稅的國家施加報復，引發企業界憂慮。

企業領袖指出，反覆無常的稅收政策與關稅威脅削弱了市場信心。儘管企業持續投資設備與技術，但政策穩定性仍為最大隱憂。

瑞銀分析師指出，自川普上任後，美國關稅政策引發信心調查數據異常，今年以來美國企業信心下降約兩個標準差，而歐洲相對穩定。

最新美國 PCE 物價指數月增 0.1%、年增 2.3%，符合市場預期，但消費支出放緩引發市場對通膨前景的分歧，聯準會或將維持觀望態度，短期內不太可能降息。