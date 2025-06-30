AI將野蠻生長？美參院有望放行「5年不監管」條款
鉅亨網編輯林羿君
美國參議院即將批准一項極具爭議的條款，禁止美國一些州在未來 5 年內監管人工智慧，這對科技公司和創投公司來說是一個勝利。
該條款是川普總統稅改法案的一部份，先前曾遭到少數共和黨參議員的反對，他們批評這項條款是對大型科技公司的一種讓利。
然而，主要反對者、田納西州參議員瑪莎．布萊克本 (Marsha Blackburn) 於週日晚間同意與主導推動該條款的德州參議員泰德．克魯茲 (Ted Cruz) 達成協議。
新條款禁止各州在未來 5 年內監管人工智慧，這與克魯茲最初提出的 10 年暫停政策截然相反。只有當各州獲得 5 億美元新聯邦寬頻計劃資金的一部分時，才會被禁止執行 AI 相關法律。
新版本的條款也明確排除涉及兒童網路安全和某些版權問題的州級 AI 法律。
該條款是如 Meta(META-US) 、微軟 (MSFT-US) 的科技公司，以及風險投資公司如 Andreessen Horowitz（該公司支持規模較小但仍具影響力的業者）的首要關注政策。
川普在矽谷的盟友，包括創投家馬克 · 安德森（Marc Andreessen）、國防科技公司 Anduril 創辦人帕爾默 · 拉奇（Palmer Luckey），以及 Palantir 共同創辦人喬 · 朗斯代爾（Joe Lonsdale）均支持納入這項條款。
商務部長盧特尼克也表態支持該措施，稱其對國家安全至關重要。
這項禁令在參議院面臨艱難挑戰，因為少數幾位成員的反對就足以扼殺其通過機會。但布萊克本的妥協方案很可能使其通過參議院。目前尚不清楚更新後的條款是否會在眾議院獲得支持。
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