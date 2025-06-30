鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-30 13:00

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Meta(META-US) 傳再度成功「挖」走 4 名 OpenAI 關鍵人工智慧研究人員，光是 6 月就高薪挖角了 OpenAI 七名員工，讓 OpenAI 高層氣得呼「像是有人闖進家門偷竊」，並向團隊喊話已研擬重新調整薪酬的計畫，安撫正「蠢蠢欲動」的頂尖人才。

Meta一個月挖走6名員工 OpenAI高層怒嗆「像闖家門偷東西」。(圖:shutterstock)

OpenAI 的首席研究官 Mark Chen 在一份備忘錄中稱，挖角一事就好像是有人闖入 OpenAI 家中偷竊。他也強調，公司領導階層不會對此袖手旁觀。

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Chen 進一步表示，他將與包括 OpenAI 執行長奧特曼在內的高級主管，研究如何在員工收到 Meta 聘用條件時，提供相應的財務補償，並調整員工的整體薪酬，以留住頂尖人才。

奧特曼此前曾抱怨，Meta 提供了 1 億美元的簽約獎金吸引 OpenAI 的員工。但 Meta 隨後對此進行了否認。

據悉，OpenAI 員工最近一直在應對高強度的工作週，每週工作時間長達 80 小時。為了緩解壓力，OpenAI 本週將經歷一段大規模的停工期，讓員工放鬆身心。

OpenAI 也認為，Meta 在當前這段時期可能會加大挖角力度。 Chen 提醒 OpenAI 員工應該專注於他們的主要任務，即實現通用人工智慧，在這個困難時期與 Meta 的對抗只是次要任務。

值得一提的是，近段時間被 Meta 挖走的 OpenAI 部分員工，不久前也是 Google 的研究人員。

OpenAI 高層在深夜表達不滿、喊話調整薪酬的事件，再次凸顯了 AI 領域人才流失的嚴峻挑戰。

過去，賈伯斯以「改變世界」的願景吸引人才，而今，Meta 執行長祖克柏則直接開出高達 1 億美元的巨額薪資，試圖從競爭對手挖角頂尖研究員。這種從理想主義到赤裸裸金錢競爭的轉變，真實反映了當前 AI 人才爭奪戰的本質。

當 OpenAI 的員工為實現通用人工智慧（AGI）的「主線任務」而每週工作 80 小時、甚至疲憊到需要集體放假充電時，Meta 提出的豐厚待遇無疑是一份難以拒絕的誘惑。諷刺的是，儘管 OpenAI 致力於推動 AGI 的宏大願景，卻也必須將大量精力投入到「防止人才流失」這類「支線任務」上。