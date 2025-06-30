鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-30 09:03

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美國總統川普周日 (29 日) 表示，美國和日本之間的汽車貿易「不公平」，並暗示日本可以多購買石油和其他商品，以減少對美國的貿易逆差。

川普嗆「日本先生」汽車貿易不公 應買更多美國石油。(圖:shutterstock)

距離兩國達成貿易協定只剩一週左右的時間，屆時美國可能提高對日本商品的關稅。

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東京方面正在想方設法讓華盛頓免除針對汽車業的 25% 關稅，這些關稅將嚴重損害日本的製造業。從 7 月 9 日開始，日本也將面臨 24% 的所謂「對等」| 關稅，除非其能透過談判達成協議。

川普周日在新聞節目採訪中說：「他們不接受我們的汽車，而我們卻將數百萬輛他們的汽車運往美國。這是不公平的，我向日本解釋了這一點，他們理解。」

他還說，「我們與日本有很大的赤字，他們也明白這一點。現在我們有很多石油了。他們可以購買大量石油，也可以購買很多其他東西。」

去年日本對美國出口總額達 21 兆日元（約 1,450 億美元），其中汽車業約佔 28%。

日本政府週日發表的聲明稱，與美國代表進行了「富有成效的討論」，並同意繼續尋求一項對美日都有利的協議。不過，從川普在採訪中的表態，看不出來日本是否接近達成協議，或者是否就關稅全面上調贏得了進一步延期。

川普表示，美國可以單方面設定與日本的貿易條款。

「我要發信出去，」川普的是一項計劃，告知一些貿易夥伴美國將單方面設定關稅。「我可以寄一封信給日本。『親愛的日本先生，情況是這樣的。你們的汽車得付 25% 關稅。』」