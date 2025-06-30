鉅亨網編輯林羿君 2025-06-30 15:00

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Meta 平台 (META-US) 正以前所未有的投入，斥資數十億美元，積極搶佔人工智慧（AI）競賽的領導地位。除了建立大型語言模型所需的資料中心，Meta 更將巨額資金用於招攬頂尖 AI 人才與技術，以期在這場科技大戰中拔得頭籌。

金錢換霸權！Meta打開金庫連人帶隊一起挖 目標主宰AI世界。(圖:shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，Meta 近期從 OpenAI 蘇黎世辦事處挖角了三名關鍵研究員，其中兩位曾任職於谷歌的 DeepMind 。OpenAI 執行長奧特曼甚至透露，Meta 執行長祖克柏為吸引 OpenAI 員工，開出了高達 1 億美元的薪酬。

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同時，Meta 也在積極洽談將 Safe Superintelligence 執行 Daniel Gross 以及前 Github 執行長 Nat Friedman 納入其籌劃中的超級智慧實驗室。儘管祖克柏最初有意收購整個 Safe Superintelligence ，但據 CNBC 報導，此提議遭到共同創辦人 Ilya Sutskever 的拒絕。

在人才爭奪戰之外，Meta 也進行了策略性投資與收購嘗試。此前，該公司已向 AI 新創公司 Scale AI 投資 143 億美元，並延攬了該公司的執行長兼聯合創始人 Alexandr Wang。此外，Meta 曾嘗試收購 Perplexity，但未能達成協議。

Forrester 分析師 Mike Proulx 表示，「Meta 之所以這麼做，原因很簡單，就是想贏得這場人工智能競賽。」

儘管 Meta 在 AI 領域大舉進攻，其 AI 模型 Llama 的發展並非一帆風順。根據《華爾街日報》報導，Meta 決定推遲其大型 AI 模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相，原因在於該公司擔心該模型相較於先前版本升級不夠顯著，因此將發布時間推遲至今年秋季晚些時候。

Deepwater Asset Management 管理合夥人吉恩 · 蒙斯特 (Gene Munster) 指出：「我認為這反映出兩點：第一，這證實了 Llama 模型舉步維艱；第二，這也顯示祖克柏對此並不滿意。」

對 Meta 而言，當前核心目標是明確的：盡可能多地吸收新鮮人才，以推動其人工智慧專案向前發展，從而在人工智慧大戰中取得領先地位。

Meta 獨特的 AI 策略：開源與合作

Meta 統治人工智慧領域的努力與其主要競爭對手 OpenAI、Google、xAI 等有所不同。該公司並未將其人工智慧模型封閉起來，而是將其作為開源軟體提供給開發者和企業自行使用。

儘管 Meta 對使用者使用其模型的方式施加了一些限制（例如，若企業產品每月活躍用戶超過 7 億，就需要向 Meta 申請許可），但其最終目標是讓盡可能多的人願意使用其人工智慧模型並基於此開發產品。Meta 相信，每當有公司對其模型進行改進時，Meta 都能從中獲得更多洞見，從而在未來進一步完善自己的模型。

Meta 財務長 Susan Li 在最近的財報電話會議中指出，自去年年底在 Threads 應用程式的推薦系統中引入 Llama 模型後，用戶在該應用上的使用時長增加了 4%。此外，Meta 也依賴其人工智慧模型為硬體產品提供智慧支持，包括雷朋 Meta 智慧眼鏡以及其他未來的人工智慧驅動設備。

分析指出，Meta 之所以採取這些舉措，是因為他們資金雄厚，憑藉這些資金，他們處於有利地位—— 如果自己無法開發出所需技術，就收購必要的人才和能力，從而…… 超越競爭對手。

AI 人才爭奪戰白熱化 蘋果也加入戰局

Meta 並非唯一緊盯矽谷人工智慧新興企業的公司。蘋果也正考慮收購一家人工智慧公司，以提升自身在人工智慧領域的發展前景。蘋果原計劃今年稍早推出搭載人工智慧的 Siri 版本，但由於開發遇到困難，已將發布時間推遲至今年稍後。為此，蘋果也已商討收購 Perplexity。

儘管 Perplexity 的發言人表示並不知曉當前或未來的併購洽談，但補充說：「世界上最優秀的原始設備製造商，都希望為其用戶提供最優質的搜索服務和最精準的人工智能，而 Perplexity 正是如此，這一點不足為奇。」此外，蘋果的競爭對手三星傳也有意將 Perplexity 引入其設備中。