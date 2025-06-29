美國考慮與伊朗達成300億美元核協議？川普回應了

2025-06-29 20:10

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根據三位知情人士透露，川普政府近日考慮提出一項經濟誘因方案，以說服伊朗中止鈾濃縮行動。該構想可能包括釋放數十億美元的伊朗凍結資產，並允許鄰近國家協助伊朗建立民用核能計畫，總價值可能高達 300 億美元。

傳川普政府近日考慮對伊朗提出高達300億美元的經濟誘因方案。(圖：Shutterstock)

根據《NBC》報導，知情人士指出這只是多項選項之一，但若最終實行，將標誌川普自 2018 年退出歐巴馬政府所簽伊朗核協議以來的重大政策逆轉。川普當年曾嚴詞批評該協議為伊朗提供「現金命脈」，助長其惡意行為。

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對於媒體報導川普政府內部正考慮該提議，川普週五晚則在 Truth Social 發文駁斥，稱：「我從未聽過這個荒謬點子，這又是假新聞的一場騙局。」

同日稍早，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）公開宣稱伊朗在與以色列的衝突中「獲勝」，並對美國攻擊伊朗核設施一事輕描淡寫，引發川普不滿。他反問：「這位所謂的『最高領袖』怎能如此愚蠢地聲稱贏得戰爭？」

川普表示，過去幾天他曾考慮解除部分制裁，以協助伊朗快速全面復甦，但哈米尼的發言卻讓他感到遭羞辱。川普寫道：「制裁正在發揮效果，但我卻遭遇憤怒與仇恨的攻擊。」