美國稱已與中國就稀土達成協議！稀土與磁鐵將恢復出口至美國

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-28 13:40

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於週五（27 日）表示，美國與中國已就稀土礦物與磁鐵出口問題達成共識，正式解決自 5 月以來的貿易僵局。此前，中國為反制美國加徵關稅，曾暫停出口關鍵稀土材料與磁鐵，導致全球汽車、航太、半導體與軍工產業供應鏈受阻。

美國稱已與中國就稀土達成協議。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，貝森特表示：「我現在有信心，磁鐵的運輸將依照雙方協議的方式進行。」儘管中國在 5 月日內瓦貿易談判中承諾撤銷自 4 月 2 日以來實施的出口限制，但實際出貨進展不如預期，使美方啟動反制行動，進一步升高美中貿易緊張局勢。

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這次爭議得以化解，關鍵在於美國總統川普與中國國家主席習近平的直接通話。兩國領袖對話後，促使代表團隨即在倫敦會晤，努力促成共識。

川普於週四（26 日）表示，美國已於前一天與中國簽署了一項協議，但未提供具體細節。

根據一位白宮官員說法，美國與中國就實施日內瓦協議的框架達成了一項補充諒解，該框架涉及加快稀土向美國的出口。中國商務部也證實說，中國將依法批准管制物項的出口申請，但並未提及稀土。

知情人士透露，中國對稀土實行「軍民兩用限制」高度關注，為避免出口稀土被用於美國軍事領域，對買家背景審查趨嚴，使得出口許可流程進一步延宕。

日內瓦協議因中國遲未放寬稀土出口而一度受阻，川普政府遂以出口限制回擊，包括禁止半導體設計軟體、飛機與高端技術產品出口至中國，加劇雙方對立。

6 月初，《路透》報導指出，中國已向美國三大汽車製造商的稀土供應商發出臨時出口許可，顯示供應鏈中斷問題開始發酵。

到了 6 月下旬，川普透露雙方已達成另一協議，中國將恢復稀土與磁鐵出口，而美國則允許中國留學生繼續就讀大學，雙方各讓一步以換取進展。