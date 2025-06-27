接班人藏在身邊！軟銀孫正義鬆口「我還想再拚10年」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-27 21:30

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據《金融時報》周五 (27 日) 報導，軟銀創辦人孫正義首度就接班問題發聲，表示繼任者已在軟銀內部工作，但他仍有動力再領導 10 年。他在年度股東會上特別讚揚電信部門負責人宮川潤一表現出色，引發接班人選猜測。

軟銀創辦人孫正義首度暗示接班人選已在內部，但表示仍有動力再領導10年。(圖:Shutterstock)

孫正義周五在東京年度股東會上，對這家 40 多年前創立的科技集團未來領導權給出最明確暗示。

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他表示，決定何時宣布這兩、三或四個人選是時機問題，他不希望他們過度自信或有特權心態。他坦言仍有繼續留任的渴望，所以要掌握微妙平衡，「如果我覺得自己真的成為公司成長障礙，當然應該將領導權交給下一個人。」

孫正義隨後提及軟銀電信部門負責人宮川潤一，稱讚他做得「極其出色」並給予高度信任。不過，接近軟銀的人士否認這代表宮川是接班人選，而是舉例說明孫正義已將關鍵業務託付給他人。

接班問題長期是投資人關注焦點。多年來，孫正義身邊經歷多位副手，許多分析師和投資人都曾認為他們是熱門人選，包括領導願景基金的 Rajeev Misra、前 Sprint 執行長 Marcelo Claure，以及前高盛高管、現任首席策略長 Katsunori Sago。

前 Google 高管 Nikesh Arora 也曾是潛在繼承人，但在孫正義決定續任後離開軟銀。

近年來，孫正義不斷加碼 AI 投資，收購新創公司和企業，讓它們與晶片設計商安謀（Arm）一同成為軟銀投資組合的核心。集團也尋求投入更大筆資金部署基礎建設。

孫正義已承諾為星際之門（Stargate）計畫籌資 1000 億美元，與甲骨文 (ORCL-US)、阿布達比 MGX 和 OpenAI 攜手擴大美國資料中心和 AI 基建，他也對 OpenAI 投入大筆資金。

「幾年後，OpenAI 準備 IPO，相關架構正在討論和準備中，」孫正義周五表示。