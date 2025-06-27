鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-27 12:04

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臺灣期貨交易所今（27）日推出「週五到期臺指選擇權」，除原有「週三到期」契約外，新增每週五到期的選擇權契約，形成「雙到期日」架構，提供投資人更高的短期避險與策略調整彈性，有助於因應週四、週五發布的重大經濟數據或企業財報，有利於進行事件型操作。此外，期交所近期亦有夜盤交易擴大、漲跌幅機制調整、價格穩定機制優化及匯率期貨制度接軌國際等多項優化措施上路，為投資人打造更友善且具靈活度的交易環境。

台指期「雙到期日」避險更彈性 周五到期台指選擇權今上市。（鉅亨網資料照）

期交所指出，未來新契約每週五掛牌，交易人可選擇當週與次週五到期的契約。除本次首批契約是於兩週後的 7 月 11 日到期，之後每週五皆有契約結算。契約規格與現行週契約相同，包括契約乘數、履約價格間距、交易時間、夜盤交易等，唯一差異是結算日改為週五，結算價為到期日收盤前 30 分鐘內的簡單算術平均價。

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此新商品可配合事件時點建構部位，例如美股許多大型科技企業於週四盤後公布財報，投資人可利用週五到期契約提前布局。也可與週三契約搭配，進行時間價差策略，週三部位到期後立即轉倉至週五契約，提升操作靈活性。

除了新商品，期交所近期也進行多項制度優化：

夜盤交易擴大：自 6 月 23 日起，金融期貨與小型金融期貨納入夜盤交易，時段為每日 15:00 至翌日 05:00，有助應對國際政經變動，降低跨夜跳空風險，並利於分批進場與加減碼操作。 漲跌幅機制調整：三階段漲跌幅中的「冷卻期」由 10 分鐘縮短至 5 分鐘，提升價格反應效率。布蘭特原油期貨漲跌幅限制也放寬至 ±7%、±13%，因應國際油價波動。 價格穩定機制優化：深價外契約退單點數由原本的指數 1% 縮小至 0.4%，加強錯單防護。例如指數 22500 點時，退單門檻由 225 點縮小至 90 點，避免投資人因操作失誤遭受損失。 匯率期貨制度接軌國際：人民幣、小型人民幣、歐元、日圓、英鎊及澳幣等 6 檔匯率期貨，自 115 年 7 月交割月份起，最後交易日與結算價決定日提前至交割月前 2 個營業日，與美國、新加坡、香港等主要交易所接軌，提升市場流動性與競爭力。