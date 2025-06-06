鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-06 19:06

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臺灣期貨交易所（期交所）將於 6 月 27 日推出「週五到期臺指選擇權」，首個契約到期日 7 月 11 日（週五）。期交所表示，繼現行週三到期週契約後，新增週間另一主要到期日，建立每星期有「週三」及「週五」2 個到期日的全新架構，將可提升市場對短天期避險及事件交易的彈性與效率。

週三、週五「雙到期日」起跑！臺指選擇權週五到期契約自6/27掛牌上市。（鉅亨網資料照）

新契約每週五掛牌，初次上市日為 6 月 27 日（週五），首個契約到期日為 2 週後的 7 月 11 日（週五）。除首週（即 7 月 4 日無契約到期）外，之後每週五均有週契約到期。其履約價格間距、序列等契約規格皆與現行週三到期週契約相同。

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因應全球多項重要經濟數據及企業財報常於週四晚間發布，週五到期契約可協助交易人於週四日盤預先布局，週四夜盤因應實際數據或財報結果即時調整部位，或於週五結算、避免週末風險，精準對應事件發生時點、即時反應市場波動、當週內完成避險或獲利了結，且存續期間短、權利金較低的特性，也大幅提高資金運用效率。

期交所指出，週三及週五雙到期日架構，更可多元化交易與避險策略。例如觀察週三、週五到期契約的隱含波動率，進行波動率交易；或利用不同到期日之時間價值消逝速度差異，進行時間價差交易；或同時持有不同到期日部位，降低集中到期風險，避免因市場突然大幅波動導致單一到期日部位受損。