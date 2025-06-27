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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境AVAV-US的目標價調升至225元，幅度約12.5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宇航環境(AVAV-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至225元，調升幅度12.5%。其中最高估值295元，最低估值200元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予宇航環境評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀0位。

宇航環境今(27日)收盤價為272.385元。近5日股價上漲12.5%，標普指數上漲1.86%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AVAV市場預估目標價

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