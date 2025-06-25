search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為217.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.83元下修至2.92元，其中最高估值3.95元，最低估值2.88元，預估目標價為217.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.95(4.43)5.425.65
最低值2.88(3.26)3.925.65
平均值3.23(3.82)4.455.65
中位數2.92(3.83)4.435.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值20.68億23.84億24.52億
最低值9.18億10.31億24.52億
平均值18.12億20.58億24.52億
中位數19.87億22.59億24.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.96-0.17-7.042.18
營業收入3.95億4.46億5.41億7.17億

詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVAV

相關行情

台股首頁我要存股
宇航環境193.28+1.07%

延伸閱讀



Empty