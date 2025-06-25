鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為217.50元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.83元下修至2.92元，其中最高估值3.95元，最低估值2.88元，預估目標價為217.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.95(4.43)
|5.42
|5.65
|最低值
|2.88(3.26)
|3.92
|5.65
|平均值
|3.23(3.82)
|4.45
|5.65
|中位數
|2.92(3.83)
|4.43
|5.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.68億
|23.84億
|24.52億
|最低值
|9.18億
|10.31億
|24.52億
|平均值
|18.12億
|20.58億
|24.52億
|中位數
|19.87億
|22.59億
|24.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.96
|-0.17
|-7.04
|2.18
|營業收入
|3.95億
|4.46億
|5.41億
|7.17億
詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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