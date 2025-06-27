蘋果推新規避5億歐元罰款 能否化解歐盟監管壓力待觀察

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-27 05:50

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綜合外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 周四 (26 日) 修改宣布歐洲 App Store 政策，試圖避免因違反《數位市場法》而面臨 5 億歐元罰款。新政策包含複雜的收費機制，開發者可能需為單一下載支付三種費用，蘋果並將對 App Store 境外數位購買收取 5%「核心技術佣金」。

蘋果修改歐洲App Store政策試圖避免5億歐元罰款，但上次變更規範被開發者批「換湯不換藥」。(圖:Shutterstock)

蘋果表示，相信歐洲新規定有助避免被開罰。但蘋果此次宣布的新政策，仍保留了先前引起歐盟執委會關注的核心做法。

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蘋果強調是「被迫」改變政策

蘋果發言人表示，歐盟執委會要求蘋果對 App Store 進行一系列額外變更。「我們不同意這項結果，並計劃上訴。」

歐盟執委會發言人未表示蘋果不再面臨罰款，並在聲明中指出，執委會正檢視蘋果的新條款以確認是否符合規定。「作為評估的一部分，執委會認為在決定下一步行動前，取得市場經營者和相關第三方意見特別重要。」

蘋果不得已讓利 提更優惠條件

據《彭博》報導，根據新條款，歐盟開發者最多支付 15% 的綜合費用（包括收購費和商店服務費），大多數開發者實際支付接近 10%，相較先前最高 30% 的費用大幅降低。蘋果表示已與歐盟執委會持續合作制定新計劃。

這並非蘋果首次面臨歐盟重罰。去年該公司因在 iPhone 上排擠音樂串流競爭對手被罰 18 億歐元，另還有 130 億歐元的愛爾蘭補稅案。同時被《數位市場法》處罰的還包括 Meta(META-US)，因其 Instagram 和 Facebook 的「付費或同意」無廣告服務被罰 2 億歐元。

維護獲利來源

這場歐洲爭議凸顯蘋果力保 App Store 獲利模式。App Store 靠收取 15% 至 30% 費用賺取大筆收入，是蘋果重要金雞母。即使美國法院已禁止類似做法，蘋果在歐洲仍堅持要對應用程式導向外部網站購買的行為收取佣金。

歐盟《數位市場法》規定，蘋果不能再阻止應用程式開發者告訴用戶有更便宜的購買管道。過去蘋果禁止開發者這麼做，歐盟稱這種限制為妨礙「導流」。

開發者批評聲浪不減

舉例來說，開發者原本以為使用自家網站收款就能避開蘋果 30% 抽成，但蘋果仍要收取下載費、技術佣金等多項費用，最終成本可能不減反增。

Spotify 直言：「從一開始，蘋果就明確表達不喜歡遵守《數位市場法》的想法。」Epic Games 執行長史威尼 (Tim Sweeney) 更指控蘋果採取「惡意合規」態度，也就是表面上遵守法條，實際上設計複雜規則讓開發者無法真正受益。史威尼今年稍早已成功推翻蘋果在美國的導流限制。

歐盟執委會經過一年調查後，周四表示將再次徵詢蘋果批評者意見，顯示監管機關對蘋果的回應仍不滿意。

美國法院力挺開發者

歐盟執委會 4 月宣布 5 億歐元罰款時表示，蘋果仍可能透過政策調整來避免罰款。

相較於歐洲的監管壓力，美國市場已出現突破性進展。今年稍早，加州法院在 Epic Games 長期訴訟案中裁定，蘋果故意在導流問題上誤導法院，並下令公司立即停止對外部購買收取費用或佣金。

這項裁定目前在美國生效並正在上訴中，已實質改變應用程式市場生態。Amazon(AMZN-US) 和 Spotify 等公司現在可以直接將美國用戶導向自家網站購買，完全避開蘋果 15% 至 30% 的抽成。