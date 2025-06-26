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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-1.03元，預估目標價為333.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.06元上修至-1.03元，其中最高估值3.07元，最低估值-2.34元，預估目標價為333.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.07(3.07)11.9626.8930.21
最低值-2.34(-2.34)-7.460.742
平均值-0.85(-0.85)1.917.3511.62
中位數-1.03(-1.06)1.25.9611.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.12億62.48億93.75億119.29億
最低值24.75億28.13億36.00億43.60億
平均值28.93億37.95億49.27億63.74億
中位數28.96億36.71億48.09億59.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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