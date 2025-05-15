search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-0.98元，預估目標價為328.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.13元上修至-0.98元，其中最高估值3.07元，最低估值-2.34元，預估目標價為328.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.07(3.07)11.9526.1429.28
最低值-2.34(-2.34)-7.460.742
平均值-0.82(-0.89)1.876.9811.27
中位數-0.98(-1.13)1.225.8510.05


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.73億62.47億93.75億119.79億
最低值24.75億28.13億36.00億43.60億
平均值28.93億37.59億48.75億63.38億
中位數28.95億36.56億46.46億57.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

相關行情

台股首頁我要存股
阿里拉姆製藥267.55+0.26%

延伸閱讀



Empty