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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至-1.06元，預估目標價為328.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.98元下修至-1.06元，其中最高估值3.07元，最低估值-2.34元，預估目標價為328.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.07(3.07)11.9626.8930.21
最低值-2.34(-2.34)-7.460.742
平均值-0.89(-0.82)1.777.0611.34
中位數-1.06(-0.98)1.155.8510.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.91億62.48億93.75億119.29億
最低值24.75億28.13億36.00億43.60億
平均值28.74億37.53億48.74億63.35億
中位數28.89億36.39億46.42億57.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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