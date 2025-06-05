鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估下修至-1.06元，預估目標價為328.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.98元下修至-1.06元，其中最高估值3.07元，最低估值-2.34元，預估目標價為328.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.07(3.07)
|11.96
|26.89
|30.21
|最低值
|-2.34(-2.34)
|-7.46
|0.74
|2
|平均值
|-0.89(-0.82)
|1.77
|7.06
|11.34
|中位數
|-1.06(-0.98)
|1.15
|5.85
|10.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.91億
|62.48億
|93.75億
|119.29億
|最低值
|24.75億
|28.13億
|36.00億
|43.60億
|平均值
|28.74億
|37.53億
|48.74億
|63.35億
|中位數
|28.89億
|36.39億
|46.42億
|57.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|-2.18
|營業收入
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
|22.48億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-0.98元，預估目標價為328.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-1.59元，預估目標價為328.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-1.69元，預估目標價為328.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-1.77元，預估目標價為328.00元
下一篇