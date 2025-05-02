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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-1.59元，預估目標價為328.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 04:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.69元上修至-1.59元，其中最高估值1.08元，最低估值-3.66元，預估目標價為328.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.08(1.08)12.3726.3628.98
最低值-3.66(-3.66)-2.480.882.37
平均值-1.47(-1.6)1.466.4811.2
中位數-1.59(-1.69)0.495.729.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.73億63.20億94.06億118.91億
最低值27.09億31.00億38.53億43.60億
平均值29.07億37.12億49.05億63.22億
中位數28.87億35.25億47.39億57.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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