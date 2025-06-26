〈台幣〉出口商繃緊神經 台幣飆升2.26角爆量衝向29.1元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-26 17:02

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新台幣今 (26) 日再度飆升，終場收在 29.165 元，升值 2.26 角，創 2022 年 4 月中旬以來新高價，台北外匯經紀公司也再度爆出高達 24.3 億美元的成交天量，法人指出，此再度牽動出口業第二季匯損的敏感神經，恐對台股造成部分壓力，需密切關注後續台灣央行的態度。

新台幣再度衝出3年多來新高價。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.36 元、升值 3.1 分開出後，隨即呈現快速飆升態勢，最高來到 39.122 元，終場收在 29.165 元，全日高低價差 2.38 角。

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觀察主要亞幣，隨著美元指數重挫超過 0.5%，多數亞幣強彈，日元升值幅度約 1%，新台幣收升 0.77%，韓元升逾 0.5%，泰銖升逾 0.4%，星元也升近 0.5%，人民幣升幅則相對小，僅約 0.1% 左右。

統一投顧表示，雖然美國總統川普再次談及聯準會主席任期問題，不過美中達成貿易框架，多國對等關稅暫緩可望延長。

法人分析，市場有聲音認為，是否因台美正在進行對等關稅談判，導致台灣央行對匯市稍稍放手。