鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 23:10

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英國法院裁定三星勝訴 可臨時使用中興通訊專利(圖：REUTERS/TPG)

近年來，英國法院越來越傾向允許當事方在訴訟期間使用「過渡性授權」，例如亞馬遜與諾基亞 (Nokia)、聯想與愛立信(Ericsson) 先前的案件，最終都以和解收場。但這次三星與中興的案件，是首次由一審法院就此問題作出實質裁決。

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本案源於 2020 年英國最高法院的一項劃時代判決，確立英國法院有權裁定全球適用的「公平、合理、非歧視性」(FRAND) 專利授權條款。該權限與中國法院相當，讓英國成為全球專利訴訟的重要戰場之一。

三星於 2024 年 12 月在倫敦提起訴訟，尋求法院釐清其與中興之間的 FRAND 條款，同時要求法院裁定在最終判決前中興應提供臨時授權。中興則在中國、德國與巴西對三星提起平行訴訟，並提出自身版本的臨時授權條件，主張應以中國法院裁定的 FRAND 條款為準。

倫敦高等法院法官 James Mellor 在判決中表示，中興以濫提禁令訴訟的方式惡意行事，其授權條件的設計意圖使倫敦訴訟「形同虛設」，逼迫三星接受中國重慶法院的裁決結果。最終法院裁定支持三星的臨時授權申請，認為其立場符合一個「願意授權人」在此情境下的合理行為。