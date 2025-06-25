鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-25 17:00

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韓國股市努力爭取已開發市場的地位再度愈挫，MSCI 周二 (24 日) 發布的年度分類審查中，仍將韓國保留在「新興市場」類別中，理由是外匯改革有限，且投資工具的可及性依然受限。

韓股爭取已開發市場地位遇挫 MSCI維持歸類新興市場。(圖:shutterstock)

MSCI 在 6 月 24 日發表的最新聲明中表示，該公司「將持續監測提升韓國股市可近性措施的實施情況及市場接受度」。

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韓國當局先前已承諾消除所謂的「韓國折扣」現象，即當地公司的估值經常低於利潤水平相當的國際同行。為此，韓國政府已推出了一系列旨在提高企業估值並使該國股市對全球投資者更具吸引力的舉措。

MSCI 每年會根據經濟發展、規模和流動性需求以及市場可及性三個框架，將各個股票市場劃分為已開發市場、新興市場、前沿市場或獨立市場。韓國官員先前一直希望該國市場能被列入已開發市場指數中，從而增強其對外國投資者的吸引力。

不過，在周二的年度分類審查發布前，MSCI 在上週其實已間接暗示韓國市場在今年「升等」的可能性並不大。 MSCI 認為，韓國在爭取已開發市場地位的過程中仍面臨諸多障礙，包括需要改善資本流動，以及更好地迎合外國投資者的資訊揭露。

而此次發表的最新年度分類審查結果，也意味著，韓國股市擁有三星、海力士等大型股，仍將繼續與中國、印度等新興經濟體的市場一起，並被留在 MSCI 新興市場指數中。

韓國近期已實施了一系列措施以進一步開放市場，包括取消備受爭議的做空禁令及延長韓元交易時段，這些努力在 MSCI 上週發布的《市場可及性評估報告》中得到了認可。

據悉，韓國官員們也可能對今年重返觀察名單並未抱太大希望。當地媒體上週報導稱，韓國最近成立了以爭取明年進入已開發市場觀察名單為目標的工作小組。