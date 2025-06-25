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鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.95元，其中最高估值2.08元，最低估值1.83元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.08(2.01)2.392.83.13
最低值1.83(1.71)2.012.192.86
平均值1.93(1.88)2.222.553
中位數1.95(1.87)2.222.513

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值266.78億279.80億289.69億294.53億
最低值258.34億265.34億272.56億291.86億
平均值263.01億272.34億281.54億293.20億
中位數262.69億271.46億281.42億293.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.21-8.46-5.16-0.061.50
營業收入55.95億19.08億121.68億215.93億250.21億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCL

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