鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為30.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.95元，其中最高估值2.08元，最低估值1.83元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.08(2.01)
|2.39
|2.8
|3.13
|最低值
|1.83(1.71)
|2.01
|2.19
|2.86
|平均值
|1.93(1.88)
|2.22
|2.55
|3
|中位數
|1.95(1.87)
|2.22
|2.51
|3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|266.78億
|279.80億
|289.69億
|294.53億
|最低值
|258.34億
|265.34億
|272.56億
|291.86億
|平均值
|263.01億
|272.34億
|281.54億
|293.20億
|中位數
|262.69億
|271.46億
|281.42億
|293.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.21
|-8.46
|-5.16
|-0.06
|1.50
|營業收入
|55.95億
|19.08億
|121.68億
|215.93億
|250.21億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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