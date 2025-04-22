鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團CCL-US的目標價調降至27.64元，幅度約5.15%
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:17
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)提出目標價估值：中位數由29.14元下修至27.64元，調降幅度5.15%。其中最高估值34元，最低估值16.76元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予嘉年華集團評價：積極樂觀22位、保持中立6位、保守悲觀0位。
嘉年華集團今(22日)收盤價為17.24元。近5日股價下跌5.15%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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