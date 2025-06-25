鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至17.74元，預估目標價為213.75元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.88元下修至17.74元，其中最高估值21.85元，最低估值13.54元，預估目標價為213.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.85(22.03)
|25.36
|28.08
|19.54
|最低值
|13.54(13.54)
|16.33
|18.13
|19.54
|平均值
|18.19(18.55)
|20.53
|22.51
|19.54
|中位數
|17.74(18.88)
|20.67
|22.56
|19.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,543.76億
|3,698.07億
|3,988.87億
|3,761.03億
|最低值
|3,276.56億
|3,354.48億
|3,429.64億
|3,602.25億
|平均值
|3,397.51億
|3,513.87億
|3,637.52億
|3,681.64億
|中位數
|3,393.95億
|3,481.48億
|3,549.12億
|3,681.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|23.59
|營業收入
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
|3,150.97億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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