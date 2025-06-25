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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至17.74元，預估目標價為213.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.88元下修至17.74元，其中最高估值21.85元，最低估值13.54元，預估目標價為213.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.85(22.03)25.3628.0819.54
最低值13.54(13.54)16.3318.1319.54
平均值18.19(18.55)20.5322.5119.54
中位數17.74(18.88)20.6722.5619.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,543.76億3,698.07億3,988.87億3,761.03億
最低值3,276.56億3,354.48億3,429.64億3,602.25億
平均值3,397.51億3,513.87億3,637.52億3,681.64億
中位數3,393.95億3,481.48億3,549.12億3,681.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.1518.2613.2425.3123.59
營業收入2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億3,150.97億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

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