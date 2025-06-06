鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-06 11:00

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摩根士丹利 (下稱大摩) 摩根士丹利(MS-US)周二 (4 日) 發布《亞洲新興市場股票策略》(Asia EM Equity Strategy)報告指出，在上周三 (5 月 28 日) 為止一周，中國及香港 (離岸中國基金) 成為新興市場資金流入主力，單周合計吸引 12 億美元，其中中國貢獻 1.2 億美元，台灣 2 億美元，但市場結構性差異顯著。

MSCI香港本益比僅9倍！大摩：中國、香港市場短期支撐強 但內需、地產、通縮三大關卡待破

儘管整體外資流入，歐美註冊的主動型基金仍持續減持中國股票，反映對短期風險的謹慎，而離岸中國基金如 UCITS 基金逆勢成為流入主力，凸顯被動配置與主動策略的分歧。

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從產業與區域配置來看，4 月全球新興市場基金經理人呈現明顯防禦性調倉特徵，減持半導體股如台積電、SK 海力士，改為增持銀行與金融服務如印度 HDFC 銀行、巴西 Itau Unibanco。在區域配置上，資金從中國、台灣、南韓撤出轉向巴西、印度等市場。

值得注意的是，香港雖被歸類為發達市場，未被新興市場基金直接統計，但其上市科技股如騰訊、阿里巴巴仍受外資波動影響，近期呈現被動增持與主動減持並存的特徵。

大摩另一份《中國 - 情緒追蹤》報告則深入剖析中國經濟「短期衝刺、長期壓力」的複雜格局。

出口方面，受中美關稅減免預期推動，5-6 月出現提前拉貨運輸潮，上海至美西航線運費指數飆升 140%，本月出口年增率有望上升至 6-7%，但隨著物流瓶頸緩解，下半年增速恐回落至 4-5%，反映全球需求疲軟的長期壓力。

在內需消費上，剔除「以舊換新」政策刺激品類，其他商品零售成長僅 0.5%，端午節旅遊人均消費較 2019 年低 15%，顯示居民收入預期轉弱與房地產財富效應消退。房地產數據更不容樂觀，5 月中古屋銷售年減 20%，價格月減 1.5%，開發商資金鏈壓力加劇，拖累投資與消費信心。

宏觀數據方面，中國 5 月 PPI 創 22 個月新低，汽車、電子等產業價格競爭激烈，工業企業利潤持續承壓。

政策面上，大摩指出當前中國以「供給側結構性支持」為主，需求端刺激謹慎，基建投資韌性較強，但資金主要流向傳統領域，新經濟佔比有限，12% 的企業貸款增速高於居民貸款 5% 增幅，反映政策傾向支持生產端。

經濟前景上，大摩預估今年第二季中國實質 GDP 成長率為 4.8%，但受通縮影響，名目 GDP 恐降至 3.8%，企業獲利面臨「量增價減」壓力。若下半年出口退潮、消費乏力與政策滯後疊加，經濟成長恐跌破 4.5%，今年第四季恐推出財政補充方案，但規模也許會低於市場預期。

儘管香港未納入新興市場基金核心統計，但其作為中國企業離岸上市地，表現與中國經濟高度連結。科技股受中國消費疲軟影響獲利預期下調，外資主動型基金 4 月減持互聯網板塊，即便 MSCI 香港指數本益比約 9 倍接近歷史低點，但資金恐轉向印度、東南亞等「高成長敘事」市場，短期缺乏明確催化劑。