MSCI中國指數跑贏標普！外資樂觀情緒被點燃 重返陸股積極追貨

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-10 08:52

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中國股市正持續反彈，MSCI 中國指數今年截至上周五 (7 日) 累計上漲 20%，跑贏標普 500 成為全球表現較好的市場之一，即便關稅疑慮罩頂，但近日召開的兩會讓市場看到北京將繼續為成長提供支援，外資樂觀情緒被點燃，正積極尋找買入機會。

此前一些華爾街機構預期中的最糟情境發生的機率正在下降，空頭開始重新為中國股票估值，摩根士丹利上月中將對中國股市的看法從「極度懷疑」調整為「謹慎樂觀」。

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投資人開始重新關注依然相對便宜的中國股票。MSCI 中國指數未來 12 個月本益比為 12 倍，標普 500 本益比則為 22 倍。

為避險基金 Tekne Capital Management 管理 12 億美元資產的 Beeneet Kothari 認為，中國的形勢比過去兩年好，看漲理由不僅僅是估值便宜和政府可能推出的刺激措施。

從 2005 年開始投資中國科技公司的 Kothari 說：「現在投資中國有了一個新的主題：創新。過去三、四年一直處於休眠狀態的熊市又被點燃了。」

目前，美中兩國仍處於經濟和軍事競爭之中，可以肯定的一點是，川普政府反覆無常的政策和中國的回應將帶來短期波動。與此同時，投資人信心還需更多經濟支援措施推出和落地的提振。

不過，地緣政治方面讓投資人感到欣慰的是，中國不是川普政府唯一針對的目標。川普關稅還瞄準加拿大和墨西哥等美國盟友，與此同時，徵收對等關稅計畫可能給歐洲和印度帶來衝擊。

美國亞洲協會政策研究所副所長、前美國貿易代表辦公室談判代表 Wendy Cutler 指出，從川普政府對加拿大和歐盟等盟友發動的貿易戰，以及最近在聯合國大會上投票反對烏克蘭提起的譴責俄羅斯的決議可以看出，川普對盟友的打擊力度比對中國大得多。

曾任布希政府國安會 (NSC) 中國事務主任的韋德寧 (Dennis Wilder) 說：「『我們來做個交易』是川普的基本哲學。對他來說，他的目標和意識形態無關，和經濟有關，他是商人，不是戰略軍事思想家。」

市場會繼續因為關稅問題和中美關係而出現波動，但中國股市上漲的最大推動力在於中國能否穩定房市來重振消費者和企業信心。

Autonomous Research 高級分析師朱夏蓮 (Charlene Chu) 指出，房地產銷售在最近的刺激措施下有所回升，一些大城市的房價趨於穩定，今年房價跌幅將有所緩和。

熟悉中國國內經濟形勢的研究公司 Sinology 創辦人 Andy Rothman 認為，一旦消費者和企業信心改善，自 2020 年以來凈增長了約 9.8 兆美元的家庭儲蓄有望加快經濟改善的速度。

中國在其他領域取得的進展有望推動一些中國公司獲利成長。GlobalData TS Lombard 中國研究負責人 Rory Green 指出，中國佔全球製造業的 30%，這一比例只有二戰期間的美國和工業革命初期的英國達到過。

關稅和其他限制恐限制中國企業在美國的發展，但 Green 預估，全球大部分地區將用到中國科技，無論是 5G、汽車還是 DeepSeek，有望為中國科技公司的廣闊生態系統帶來利潤和估值的增長。