鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-25 15:20

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根據 The Information 報導，OpenAI 正在開發一款整合 ChatGPT 的辦公室軟體，直接對標谷歌 (GOOGL-US) Workspace 和微軟 (MSFT-US) Office。

辦公軟體大戰要來了！OpenAI傳將推出「AI版Office」。(圖:shutterstock)

該軟體結合文字創作與聊天機器人功能，提供文檔撰寫、即時搜尋與社群分享等多種應用，意圖打造為企業級日常工作的全方位平台。

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同時，OpenAI 也開發了支援多用戶在 ChatGPT 內溝通的軟體。

這些新工具與其執行長阿特曼將 ChatGPT 轉變為終身個人助理（包括在工作中）的願景相符。

分析指出，這項協作功能可能吸引更多企業用戶，尤其是傾向於購買一站式生產力工具套件的企業，直接挑戰微軟和谷歌在企業生產力市場的主導地位，同時可能削弱 Google 搜尋引擎的市占率。

報導稱，OpenAI 內部對協作功能的討論已持續近一年。情人士透露，產品負責人 Kevin Weil 等高階主管早在近一年前就首次討論並展示了文件協作功能的設計方案，但由於資源和優先順序限制，開發進度受阻。

去年 10 月，OpenAI 推出了 Canvas 功能，讓使用者更輕鬆地使用 AI 來起草文件和程式碼，這可能是推出協作功能的第一步。

除了協作之外，其設計還涉及文件儲存等相關生產力功能。OpenAI 近期開發了一款筆記工具，可以錄製通話或會議並將筆記匯入 Canvas，但由於 ChatGPT 缺乏檔案儲存等基礎生產力功能，該工具價值有限。

財務數據顯示，到 2030 年，OpenAI 預計企業級 ChatGPT 訂閱收入將達到約 150 億美元，較 2024 年的 6 億美元大幅成長，凸顯了生產力工具市場的巨大商業潛力。

這一發展正值 OpenAI 與 Microsoft 關係敏感之際，兩家公司目前正在就 OpenAI 營利性業務的重組進行談判，雙方都在尋求有利條件。