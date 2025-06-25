去美元化腳步加快？瑞銀：黃金上看3500-3800美元 換匯建議這4種貨幣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-25 15:18

‌



美伊戰火漸息，對等關稅 7 月初大勢底定，展望下半年，瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清今 (25) 日指出，美國聯準會可望在 9 月會降息 50 個基點，美元在因利率、經濟及通膨三大原因下將持續走弱，相對黃金需求強勁有四大利多支撐其向上攻堅，價位維持在 3500 至 3800 美元間。他並建議手上有過多美元部位者，可分散風險換成星幣、歐元、瑞士法郎及澳幣四大貨幣。

瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清。（鉅亨網記者張韶雯攝）

鄭汪清發表「 2025 下半年經濟與投資展望」，他認為整體關稅政策對美元走勢會產生多方面的深遠影響。綜合來看，美元預計將呈現持續走弱的趨勢。

‌



鄭汪清指出，導致美元走弱的主要因素很多，首先是聯準會的貨幣政策走向，預計聯準會將在今年 9 月開始降息，並可能在年底前累計降息 50 個基點，這與市場預期相符。降息會導致美國的基準利率走低，進而使美元的實質回報率（real return）越來越低，降低美元資產的吸引力，促使投資者減持美元。

至於美國經濟基本面也有變化，美國的財政赤字預計將持續擴大。今年年底，財政赤字佔 GDP 的比重可能超過 6.6%。如果企業稅被降至 15%，到 2035 年赤字比重可能增至 10%，2045-2055 年可能增至 11% 到 12%。龐大的債務規模，例如一年內需要支付約 1.2 兆的利息，也削弱了美國經濟的基礎。

再來是美國境內消費力道減弱，美國經濟有 70% 到 75% 依賴消費，但大部分消費品從海外進口。關稅的實施導致進口商品價格上漲（例如洗衣機和冰箱可能漲價 20% 到 25%），這會抑制消費。儘管部分消費者會提前消費以規避關稅，但這不可持續。消費者情緒目前偏低，已接近疫情時期水準，對大型採購意願大幅下降，預計未來 12 個月美國消費將會減弱。

美國製造業佔全球比重約 18%，但美國已失去大部分製造能力，缺乏足夠的人工和技術基礎來大規模將製造業遷回本土，iPhone 等產品的全球供應鏈主要在亞洲，難以短期內完全搬遷，關稅反而可能增加美國本地生產商的零組件成本。

關稅政策實施後 美國的通膨預計將上漲

全球外資存款中美元的比重已從千禧年的 74% 下降到目前的 58% 左右。許多國家（如日本、英國和中國等持有大量美債的國家）正在減少對美元的依賴。中國已將其持有的美債從 1 兆多美元降至 7000 億美元。這些減少的美元資產正被分散到其他貨幣和資產，例如黃金和歐元、新台幣、瑞士法郎和澳幣等貨幣。特別是澳幣，由於其與中國經濟走勢相似，若中國經濟復甦，澳幣走勢將會更好。