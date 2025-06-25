去美元化腳步加快？瑞銀：黃金上看3500-3800美元 換匯建議這4種貨幣
鉅亨網記者張韶雯 台北
美伊戰火漸息，對等關稅 7 月初大勢底定，展望下半年，瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清今 (25) 日指出，美國聯準會可望在 9 月會降息 50 個基點，美元在因利率、經濟及通膨三大原因下將持續走弱，相對黃金需求強勁有四大利多支撐其向上攻堅，價位維持在 3500 至 3800 美元間。他並建議手上有過多美元部位者，可分散風險換成星幣、歐元、瑞士法郎及澳幣四大貨幣。
鄭汪清發表「 2025 下半年經濟與投資展望」，他認為整體關稅政策對美元走勢會產生多方面的深遠影響。綜合來看，美元預計將呈現持續走弱的趨勢。
鄭汪清指出，導致美元走弱的主要因素很多，首先是聯準會的貨幣政策走向，預計聯準會將在今年 9 月開始降息，並可能在年底前累計降息 50 個基點，這與市場預期相符。降息會導致美國的基準利率走低，進而使美元的實質回報率（real return）越來越低，降低美元資產的吸引力，促使投資者減持美元。
至於美國經濟基本面也有變化，美國的財政赤字預計將持續擴大。今年年底，財政赤字佔 GDP 的比重可能超過 6.6%。如果企業稅被降至 15%，到 2035 年赤字比重可能增至 10%，2045-2055 年可能增至 11% 到 12%。龐大的債務規模，例如一年內需要支付約 1.2 兆的利息，也削弱了美國經濟的基礎。
再來是美國境內消費力道減弱，美國經濟有 70% 到 75% 依賴消費，但大部分消費品從海外進口。關稅的實施導致進口商品價格上漲（例如洗衣機和冰箱可能漲價 20% 到 25%），這會抑制消費。儘管部分消費者會提前消費以規避關稅，但這不可持續。消費者情緒目前偏低，已接近疫情時期水準，對大型採購意願大幅下降，預計未來 12 個月美國消費將會減弱。
美國製造業佔全球比重約 18%，但美國已失去大部分製造能力，缺乏足夠的人工和技術基礎來大規模將製造業遷回本土，iPhone 等產品的全球供應鏈主要在亞洲，難以短期內完全搬遷，關稅反而可能增加美國本地生產商的零組件成本。
關稅政策實施後 美國的通膨預計將上漲
全球外資存款中美元的比重已從千禧年的 74% 下降到目前的 58% 左右。許多國家（如日本、英國和中國等持有大量美債的國家）正在減少對美元的依賴。中國已將其持有的美債從 1 兆多美元降至 7000 億美元。這些減少的美元資產正被分散到其他貨幣和資產，例如黃金和歐元、新台幣、瑞士法郎和澳幣等貨幣。特別是澳幣，由於其與中國經濟走勢相似，若中國經濟復甦，澳幣走勢將會更好。
其他國家貨幣及債券吸引力增加：歐元區等其他國家的政府債券利率已開始走高，例如德國十年期債券利率已漲到 2.8%。這使得美元與其他貨幣的利差縮小，降低了美元債券的吸引力。
鄭汪清認為，以上這些因素導致過去十年對美元高度曝險的投資者開始減輕其美元持倉。
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