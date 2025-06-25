豪擲逾11億！聯準會鴿聲+中東變局 債券交易員押注美十年債殖利率跌至4%
鉅亨網編譯陳韋廷
在聯準會 (Fed) 官員釋放鴿派訊號與中東緊張局勢升級的雙重驅動下，交易員近期大舉押注美國 10 年債殖利率將跌至 4% 關口，押注金額至少達 3800 萬美元。這些選擇權部位集中在 8 月到期的合約，若殖利率果真從目前 4.3% 水準回落，將創下自 4 月 2 日以來的最低紀錄，當時川普政府突然宣布加徵對等關稅引發市場震盪。
若這一押注成功兌現，也將標誌著 10 年期美債殖利率從 5 月逾 4.6% 高點出現急劇逆轉，當時對美國等主要經濟體政府支出加劇的擔憂，曾推動長債殖利率的飆升。
這些美債看漲選擇權的主要動力似乎來自 Fed 官員近來的鴿派表態，理事沃勒和負責監管事務的副主席鮑曼，過去幾天先後表態將支援 Fed 最快在 7 月降息。
繼上周表示需對進一步寬鬆保持耐心並密切關注關稅對經濟影響後，Fed 主席鮑爾周二 (24 日) 在國會作證時重申這一立場，但交易員已將進一步降息預期納入殖利率曲線前端的押注。
值得注意的是，Fed 內部對政策路徑仍存在分歧，理事巴爾在最新演說中指出，關稅政策恐推升通膨，短期預期走強與供應鏈調整也可能導致價格壓力持續。明尼亞波利斯聯準銀行主席卡什卡里亦稱，儘管近期通膨數據正面，決策層仍需要更全面評估關稅對價格的傳導效應，暫不宜過早調整政策。
當前利率掉期合約的定價顯示，Fed 在今年剩下四次會議的累計寬鬆幅度預計為 60 個基點，較一周前增加 15 個基點。
整體來看，上述選擇權押注活動主要發生在上周五 (20 日) 和本周一 (23 日)。隨著川普宣佈伊朗與以色列在衝突一周多後達成停火，美債殖利率已接連數日隨國際油價大幅回落，其中 8 月到期的 10 年期看漲選擇權未平倉部位自上周五以來激增。周一，一筆針對 113.00 執行價(相當於約 4% 殖利率) 的交易支付了近 1000 萬美元的權利金。
最新未平倉數據顯示，自上周五以來的買盤基本上都為新建風險部位，而非回補現有倉位。
美國周二 (24 日) 公佈的美國消費者信心指數意外惡化，加上伊朗與以色列達成停火協議導致油價回落，進一步壓低美債殖利率。美國 10 年債殖利率當日跌破 4.3%，創五月初以來新低。
DRW Trading 策略師 Lou Brien 分析稱，油價下挫與消費數據低迷形成雙重利好，為美債市場提供支撐。
目前，中東局勢的演變與 Fed 政策預期仍將主導債市走向，交易員正密切關注關稅政策對通膨的實際影響及央行下一步行動線索。
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