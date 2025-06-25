鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-25 10:00

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在聯準會 (Fed) 官員釋放鴿派訊號與中東緊張局勢升級的雙重驅動下，交易員近期大舉押注美國 10 年債殖利率將跌至 4% 關口，押注金額至少達 3800 萬美元。這些選擇權部位集中在 8 月到期的合約，若殖利率果真從目前 4.3% 水準回落，將創下自 4 月 2 日以來的最低紀錄，當時川普政府突然宣布加徵對等關稅引發市場震盪。

豪擲逾11億！聯準會鴿聲+中東變局 債券交易員押注美十年債殖利率跌至4%（圖：Shutterstock）

若這一押注成功兌現，也將標誌著 10 年期美債殖利率從 5 月逾 4.6% 高點出現急劇逆轉，當時對美國等主要經濟體政府支出加劇的擔憂，曾推動長債殖利率的飆升。

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這些美債看漲選擇權的主要動力似乎來自 Fed 官員近來的鴿派表態，理事沃勒和負責監管事務的副主席鮑曼，過去幾天先後表態將支援 Fed 最快在 7 月降息。

繼上周表示需對進一步寬鬆保持耐心並密切關注關稅對經濟影響後，Fed 主席鮑爾周二 (24 日) 在國會作證時重申這一立場，但交易員已將進一步降息預期納入殖利率曲線前端的押注。

值得注意的是，Fed 內部對政策路徑仍存在分歧，理事巴爾在最新演說中指出，關稅政策恐推升通膨，短期預期走強與供應鏈調整也可能導致價格壓力持續。明尼亞波利斯聯準銀行主席卡什卡里亦稱，儘管近期通膨數據正面，決策層仍需要更全面評估關稅對價格的傳導效應，暫不宜過早調整政策。

當前利率掉期合約的定價顯示，Fed 在今年剩下四次會議的累計寬鬆幅度預計為 60 個基點，較一周前增加 15 個基點。

整體來看，上述選擇權押注活動主要發生在上周五 (20 日) 和本周一 (23 日)。隨著川普宣佈伊朗與以色列在衝突一周多後達成停火，美債殖利率已接連數日隨國際油價大幅回落，其中 8 月到期的 10 年期看漲選擇權未平倉部位自上周五以來激增。周一，一筆針對 113.00 執行價(相當於約 4% 殖利率) 的交易支付了近 1000 萬美元的權利金。

最新未平倉數據顯示，自上周五以來的買盤基本上都為新建風險部位，而非回補現有倉位。

美國周二 (24 日) 公佈的美國消費者信心指數意外惡化，加上伊朗與以色列達成停火協議導致油價回落，進一步壓低美債殖利率。美國 10 年債殖利率當日跌破 4.3%，創五月初以來新低。

DRW Trading 策略師 Lou Brien 分析稱，油價下挫與消費數據低迷形成雙重利好，為美債市場提供支撐。