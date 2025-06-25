CNN：美國初步情報評估顯示 美軍並未徹底摧毀伊朗核設施

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-25 08:05

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美國初步情報評估顯示，美國對伊朗的打擊並未摧毀其核設施，很可能只是使其核計畫倒退幾個月。

美國初步情報評估顯示，美軍並未徹底摧毀伊朗核設施。（圖：Shutterstock）

據美國《CNN》周二（24 日）報導，三位知情人士描述的一份美國初步情報評估報告顯示，美國對伊朗三處核設施的軍事打擊並未摧毀伊朗核計畫核心部件，可能僅使其核計畫推遲數月。

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兩位知情人士透露，伊朗鈾濃縮庫存並未被銷毀。一位消息人士稱，情報單位評估，在美軍發動空襲前，伊朗已經搬走濃縮鈾。另一位消息人士說，伊朗核設施的離心機基本完好無損。

其中一位消息人士稱，這項報告的依據，是美國中央司令部在美軍空襲後進行的戰鬥損失評估。

目前美國仍在分析伊朗核設施受損情況以及空襲對伊朗核計畫的影響，隨著更多情報披露，分析結果可能會有所變化。

美國白宮承認該評估的存在，但白宮並不認同內容。

此外，美國常駐聯合國代表周二在聯合國安理會上表示，美國對伊朗的打擊實際上削弱了伊朗生產核武的能力。