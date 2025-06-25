鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-25 12:00

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以色列與伊朗周二 (24 日) 達成停火協議，但雙方在最後時刻仍激烈交鋒，以色列空襲伊斯蘭革命衛隊總部、伊朗報復性打擊美軍駐卡達基地，以及停火後以色列以「違反協議」為由再次空襲德黑蘭，讓中東局勢的脆弱性暴露無遺，而這場衝突背後更值得關注的是，美國對伊朗長達 40 年的制裁政策正面臨前所未有的質疑，不僅未能遏制伊朗核計畫，反而刺激其軍事與核子能力加速升級。

制裁反成催化劑！美保守派智庫：若川普改變做法 伊朗有望成為中東最大市場

美國保守派智庫「昆西國家事務研究所」最新發布《伊朗核協議的經濟維度》研究報告指出，2018 年美國退出《聯合全面行動計劃》(JCPOA) 時，伊朗僅有 6000 台離心機，如今這一數字激增至 1.7 萬台，鈾濃縮效率提升 50 倍。

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更嚴重的是，伊朗已能測試 IR-9 離心機，效率是 JCPOA 所允許 IR-1 離心機的 50 倍，武器級鈾庫存從 200 公斤增至近 8300 公斤，濃縮水準從 3.5% 飆升至 60% 以上，顯示美國制裁不僅未能迫使伊朗讓步，反而成為其核子技術突破的「催化劑」。

報告指出，制裁失效的關鍵在於伊朗獨特的「抵抗經濟」策略。透過經濟多元化、影子銀行網絡和福利傾斜，伊朗統治階級成功將制裁壓力轉化為內部凝聚力。政府僱員、軍事人員、安全部隊及技術工人獲得豐厚補貼、低息貸款和社會保障，強硬派藉此擴大政治和社會基礎，伊斯蘭革命衛隊更深度滲透經濟領域，削弱改革派影響力。

雖然伊朗公共赤字從 20% 升至 30%、通膨率長期 30%-40%、能源短缺導致工業週期性停擺等經濟重創，卻因「抵抗經濟」模式適應了制裁，甚至將壓力轉化為凝聚國內共識的工具。

美國對伊朗的制裁邏輯始於 1979 年伊斯蘭革命後，其核心假設是「外部壓力轉化為國內政治壓力」，但現實是，伊朗作為全球受制裁最嚴厲的國家之一，不僅未放棄核濃縮，反而在鈾濃縮水準、離心機數量、核燃料生產週期等關鍵指標上全面突破 JCPOA 限制。

報告還說，制裁帶來更深遠的影響是，破壞了美國在中東的戰略佈局。2015 年 JCPOA 簽署時，伊朗曾是美國遏制地區擴張的重要夥伴，如今卻因長期孤立轉向與中俄等國深化合作，進一步強化了「對抗美國」的政治共識。然而，制裁的失敗並未讓美國反思，反而陷入「越制裁越強硬」的惡性循環。

昆西研究所在報告中也提出關鍵觀點，也就是當「懲罰」無效時，「利益捆綁」或許是唯一出路。目前伊朗擁有 8900 萬人口、1.7 兆美元 (購買力平價) 的經濟潛力，且 60% 人口低於 40 歲(中位數年齡 33 歲)、78% 居住在城市，是中東最大的未開發市場。若美國能透過經濟誘因將伊朗納入全球體系，而非孤立它，有望實現削弱伊朗國內強硬派勢力，同時為美國開拓新市場並降低核擴散風險的雙重目標。

伊朗經濟潛力遠未被釋放，該國人力資源優勢顯著，識字率 91%、大學入學率高，年輕勞動力精通技術；地理位置優越，連接中東、中亞、南亞，控制波斯灣與阿曼灣港口，可作為印度 - 歐洲鐵路樞紐和波斯灣 - 中亞能源互換節點；礦產資源豐富，鋅、銅、鐵儲量分居全球第六、第七、第九，更擁有全球第二大鋰礦床跟第四大石油儲量、第二大天然氣儲量 (34 兆立方公尺)。若制裁解除，伊朗經濟成長率可望從目前的 4% 躍升至 6.3%(麥肯錫 2016 年預測值)，2040 年 GDP 有望在當前基礎上增加 6000 億至 1 兆美元。

作為中東最大未開發市場，伊朗能為美國經濟帶來實質機會。在民航領域，伊朗因長期制裁擁有全球最老舊客機機隊，未來十年必須新增約 300 架客機，美國波音等企業可填補這一需求，有望創造數千個高技能製造業崗位。

農業領域上，伊朗每年需進口逾 5 億美元糧食及大量農機設備，美國堪薩斯州、北達科他州的農場主和約翰迪爾等農機業界可擴大出口。

汽車製造領域，伊朗是中東最大汽車市場，年銷量逾 100 萬輛，2030 年料將達到 200 萬輛，通用、福特等車廠可透過授權銷售重振當地組裝線。

科技與電信領域方面，伊朗人口有 60% 低於 40 歲，這些人對智慧手機、電腦需求旺盛，蘋果等品牌可合法進入市場。

為實現上述目標，昆西研究所在報告中建議美國採取分階段經濟開放策略：

針對性出口許可證：每年向伊朗出口價值 250 億美元的民用商品 (航空、農業、汽車等)，涵蓋華盛頓州航空航太、中西部農業、銹帶汽車業，有望為美國創造 20 萬個就業機會。

延長投資豁免期：允許美國企業在伊朗設立子公司，獲五年投資豁免許可，涵蓋天然氣田開發、電網升級等基建領域，降低合作風險。

動態互惠機制：設立「快速推進」條款，若伊朗履行協議義務，可額外解凍資產或擴大貿易。若違約則觸發「快速恢復」制裁，形成「獎勵 - 懲罰」循環。

多邊區域協調：聯合阿拉伯聯合大公國、卡達等國建立地區合資基金，推動波斯灣 - 中亞能源與基建合作，緩和伊朗地緣孤立。

安全關切與合規誘因：透過嚴格最終用途監測、定期審計等機制降低軍事轉用風險，培育合法私部門實體以削弱伊朗「軍事化財團」勢力。

報告最後寫道，「經濟誘因不是慈善，而是明智的自利」，並稱新協議若能落地，伊朗航空業將更新老舊機隊，農業將提升產量，汽車業將激活產業鏈，美國則能透過出口民用產品獲利，同時削弱伊朗國內「軍事化財團」的經濟基礎，推動硬派勢力收縮。