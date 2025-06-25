英國示警中國間諜增加 但仍堅持貿易關係不可斷

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-25 04:15

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根據《金融時報》報導，英國政府周二 (24 日) 發布國家安全戰略報告，警告中國加強對英間諜活動並威脅民主與經濟安全，但仍強調要與這個第三大貿易夥伴保持「一致性」關係。報告同時警告，英國本土多年來首度面臨直接軍事威脅的可能性。

中國計畫在倫敦金融城邊緣興建大型使館，美國國會擔心構成情報威脅。(圖:Shutterstock)

英國外交大臣 David Lammy 表示，中國是英國「最複雜的雙邊關係」，但英國需要與這個第三大貿易夥伴保持一致性的關係。

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英外交大臣：不與中國交往非選項

「中國的力量是無法迴避的事實，」Lammy 在國會發言中表示，「因此不與中國交往根本不是選項。」

該報告一方面建議英國應該「尋求貿易投資關係」以「支持安全且有韌性的成長」，同時也警告中國的間諜活動、干預英國的民主制度以及破壞經濟安全的事件近年來有所增加。

正在海牙參加北約會議的英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 承諾，到 2035 年將英國國防支出提高到 GDP 的 5%，並將網路安全和邊境管制的相關投資納入考量。

美國擔憂中國使館構成情報威脅

英國與中國關係的微妙平衡在周二進一步凸顯，美國國會一個重要委員會對中國在倫敦興建大型新使館的計畫提出警告。由於計劃中的使館位於倫敦金融城邊緣，將鄰近許多敏感的數據電纜，包括美國銀行使用的線路，引發安全疑慮。

美國國會中共問題特別委員會表示，這棟目前正進行規劃審批的建築物對「倫敦人、英國、五眼聯盟乃至整個歐洲都構成無法接受的情報威脅」，並指出「我們尚未收到可信保證，證明中共巨型使館所構成的風險能夠得到充分控制」。

Lammy 表示，中國使館的規劃許可是他無法干預的法律程序，並駁斥了與北京達成交易的指控。

議員要求查閱機密報告內容國會議員質疑報告保密程度

在 Lammy 表示英國對中國審計報告的大部分內容屬機密後，工黨議員、外交事務特別委員會主席 Emily Thornberry 要求政府設立安全閱覽室，讓國會議員能夠查看報告詳細內容。

對華政策跨國議會聯盟執行董事 Luke de Pulford 則質疑英國政府對審計報告採取保密行為，以及過度重視貿易關係的做法。