鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-24 20:40

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美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 股價 23 日大漲 8.23%，創下三週以來新高。不過，瑞銀對特斯拉後市則持謹慎看法，維持「賣出」評級，認為 Robotaxi 的利多已經反映在其股價之中。

Robotaxi引爆股價 瑞銀逆風喊賣特斯拉：利多已反映。(圖:shutterstock)

特斯拉（Tesla）在上週末於奧斯汀推出其備受矚目的自動駕駛計程車 Robotaxi 後，市場反應迅速而強烈，這波漲勢也讓特斯拉執行長馬斯克的個人淨資產，一日之內暴增 149 億美元，達到驚人的 4,239 億美元，再次凸顯了其在科技與資本市場的巨大影響力。

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市場分析人士普遍認為，特斯拉獨特的低成本生產模式和可擴展的工廠設計，使其在自動駕駛技術的激烈競爭中具備顯著優勢。然而，儘管 Robotaxi 的發布引發熱議，瑞士銀行（UBS）卻對此保持了審慎甚至看空的態度。瑞銀分析師在週一發布的最新報告中，將特斯拉的目標價小幅上調 25 美元至 215 美元，但仍堅定維持「賣出」評級。

瑞銀分析師在報告中明確指出：「回想一下，馬斯克早就說過，自動駕駛是特斯拉股票長期價值的兩大主要驅動因素之一。雖然特斯拉似乎處於有利地位，但我們認為，這個機會已經反映在其股價中了。」這表明瑞銀相信，市場對於特斯拉在自動駕駛領域的潛力已經給予了充分甚至過度的估值。

儘管如此，瑞銀仍承認特斯拉在自動駕駛出行領域的長期巨大潛力。他們估計，如果技術發展、監管審批以及大規模網路部署一切順利，到 2040 年，自動駕駛計程車市場有望為特斯拉帶來 230 萬輛自動駕駛汽車的銷量，並創造每年約 2,000 億美元的巨大收入。

然而，即使是對於這個潛力巨大的細分市場，瑞銀根據其模擬情境，僅將其估值定為每股 99 美元左右。即便將此估值納入更廣泛的分項加總分析中，瑞銀依然對特斯拉目前的整體估值持懷疑態度，認為市場已經消化了自動駕駛和人形機器人等未來技術所帶來的大部分預期成長。

瑞銀強調，儘管他們承認特斯拉在創新和市場地位上的強勁表現，但對於其股價相對於基本面和執行風險而言，估值已足夠，並提醒投資者保持謹慎。

這並非瑞銀首次對特斯拉的估值發出警示。在去年美國大選結束後，特斯拉股價曾因市場將其視為一家人工智慧公司而非傳統電動車製造商而經歷一波大漲，市值一度達到 1.1 兆美元。

當時，瑞銀就已發出警告，並估計其汽車和能源業務的估值約為每股 52 美元，而包括人工智慧、機器人計程車和 Optimus 在內的其他業務總估值則高達 1 兆美元。

瑞銀指出，汽車業務在特斯拉總市值中的佔比僅為 12%，甚至一度跌至 10%，而從歷史經驗來看，當這一比例達到近期平均水平 17% 左右時，特斯拉的股價往往會進入「下跌通道」。

除了瑞銀，富國銀行也對特斯拉持看空態度。該行分析師科林 · 蘭根（Colin Langan）最近指出，特斯拉的基本面表現比預期更差。

富國銀行預計特斯拉第二季的交車量將為 34.3 萬輛，較去年同期下降 21%，這一預期比市場共識預期低約 17%。