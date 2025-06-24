前人行副行長朱民：中國一年半之內 將有百項「DeepSeek級」震撼突破
鉅亨網編輯林羿君
前中國人民銀行副行長朱民 24 日在天津舉行的世界經濟論壇上表示，中國在發展人工智慧（AI）領域的優勢即將掀起一波創新浪潮，預計在未來 18 個月內，將催生超過一百個類似 DeepSeek 的重大突破。
朱民指出，這些新的軟體產品「將從根本上改變整個中國經濟的本質與科技屬性」。他認為，憑藉著中國龐大的工程師人才庫、廣大的消費市場以及政府的扶植政策，這場深刻的轉型將得以實現。朱民亦曾擔任國際貨幣基金組織（IMF）的副總裁。
在全球兩大經濟體仍處於貿易戰的背景下，這項對中國 AI 前景的樂觀預測，也預示著中美之間在尖端技術主導權上的競爭將毫不停歇。
美國已將中國視為 AI 領域的主要競爭對手，此一看法在今年 1 月 DeepSeek 以其低成本卻功能強大的 AI 模型震驚全球科技業後，變得更加明確。
為防止中國取得先進的半導體製造設備，華盛頓同時也以國家安全為由，禁止中國企業採購輝達用於訓練 AI 的高階晶片。為此，北京正將希望寄託於華為等國內科技巨頭，期盼在先進晶片製造上有所突破。
儘管面臨著與川普政府的貿易緊張局勢及國內經濟挑戰，DeepSeek 的出現仍引發了中國科技股的一波漲勢，並點燃了市場對於中國競爭力的樂觀情緒。
根據彭博經濟研的估計，高科技產業對中國國內生產毛額（GDP）的貢獻度已從 2023 年的近 14% 攀升至 2024 年的約 15%，並預計在 2026 年可能超過 18%。
世界經濟論壇在天津舉行的年度會議，也被稱為「夏季達沃斯」，吸引了全球的商業領袖與國家領導人參加。
新加坡總理黃循財與越南總理范明政預計將在這場為期三天的活動中發表演說。中國國務院總理李強預計將於週三的開幕全體會議上發表演講，並與與會者會面。
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