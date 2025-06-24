鉅亨網編輯林羿君 2025-06-24 14:00

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前中國人民銀行副行長朱民 24 日在天津舉行的世界經濟論壇上表示，中國在發展人工智慧（AI）領域的優勢即將掀起一波創新浪潮，預計在未來 18 個月內，將催生超過一百個類似 DeepSeek 的重大突破。

前人行副行長朱民：中國一年半之內 將有百項「DeepSeek級」震撼突破。(圖:shutterstock)

朱民指出，這些新的軟體產品「將從根本上改變整個中國經濟的本質與科技屬性」。他認為，憑藉著中國龐大的工程師人才庫、廣大的消費市場以及政府的扶植政策，這場深刻的轉型將得以實現。朱民亦曾擔任國際貨幣基金組織（IMF）的副總裁。

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在全球兩大經濟體仍處於貿易戰的背景下，這項對中國 AI 前景的樂觀預測，也預示著中美之間在尖端技術主導權上的競爭將毫不停歇。

美國已將中國視為 AI 領域的主要競爭對手，此一看法在今年 1 月 DeepSeek 以其低成本卻功能強大的 AI 模型震驚全球科技業後，變得更加明確。

為防止中國取得先進的半導體製造設備，華盛頓同時也以國家安全為由，禁止中國企業採購輝達用於訓練 AI 的高階晶片。為此，北京正將希望寄託於華為等國內科技巨頭，期盼在先進晶片製造上有所突破。

儘管面臨著與川普政府的貿易緊張局勢及國內經濟挑戰，DeepSeek 的出現仍引發了中國科技股的一波漲勢，並點燃了市場對於中國競爭力的樂觀情緒。

根據彭博經濟研的估計，高科技產業對中國國內生產毛額（GDP）的貢獻度已從 2023 年的近 14% 攀升至 2024 年的約 15%，並預計在 2026 年可能超過 18%。

世界經濟論壇在天津舉行的年度會議，也被稱為「夏季達沃斯」，吸引了全球的商業領袖與國家領導人參加。