鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-24 14:10

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在全球能源轉型浪潮中，印度正以「市場換技術」的策略加速推動本土電動車產業發展，中國部落客「火星宏觀」周二 (24 日) 刊文指出，印度這個全球第三大原油進口國正瞄準中國新能源汽車產業崛起經驗，透過定向降低電動車零件關稅、整車進口稅等政策組合拳，向中國企業拋出合作橄欖枝。

110%→15%！印度大降電動車關稅！專家：陸車廠「出海」新戰場來了 但機遇跟風險並存（圖：Shutterstock）

數據顯示，中國新能源車滲透率已突破 50%，而印度比例尚不足 3%，巨大的市場落差正催生特殊的經濟合作形態。

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近期，印度推出的一系列政策堪稱歷史性突破。自今年 3 月起，超過 35 種電動車核心零件關稅大幅下調，其中多項關稅降幅超過 50%，而更引人注目的是，整車進口關稅將從 110% 驟降至 15%，但附加條件是車廠必須在當地建立生產基地。這種「階梯式」開放策略既保障短期市場供給，又著眼培育本土產業鏈，與 40 年前中國汽車產業引入外資時的合資模式異曲同工。

目前，塔塔汽車、馬恆達等本土車商雖已建立電池、馬達等關鍵零件的本地供應鏈，但核心技術仍高度依賴中國供應商。

中國汽車產業正面臨歐美市場准入限制加劇的困境，印度此時釋放的政策紅利形成鮮明對比，而名爵 (MG Motor) 在印度的成功頗具標竿意義，這個上汽集團與 JSW 集團的合資品牌僅用一年便將市佔率提升至 15%，主力車型名爵溫莎持續領跑印度電動車銷售榜。

根據知名研究機構「彭博新能源財經」預測，印度電動車市場將在今年迎來爆發式成長，年產銷售量預計將突破 30 萬輛，佔乘用車總產量的 6%。這種成長預期與中國技術產出形成共振效應，比亞迪、蔚來等企業已啟動在地化佈局。

但光鮮數據背後也暗藏多重風險。印度法律體系的複雜性令跨國企業頭痛不已，中央與地方政府的政策執行差異、頻繁變動的稅務政策構成主要經營障礙。過去五年，小米、vivo、比亞迪等中國企業頻遭稅務稽查，部分案件涉及天價罰單與資產凍結。

更嚴峻的是地緣政治風險，中印邊境摩擦引發的民族主義情緒持續發酵，2020 年邊境衝突後，印度先後封鎖超 300 款中國應用程式，這種非市場化操作大大增加營運不確定性。

為實現 2030 年電動車佔 30% 的目標，印度亟需建造完整產業鏈。目前印度電動車市場呈「散點分佈」特徵，傳統車廠佔 80% 市場份額，150 餘家新創企業陷入同質化競爭。

根據標普研究，印度必須維持年均 380 個基點的成長速度才能達成目標，相當於複製中國新能源汽車產業十年間的發展加速度。

然而，印度各省激勵政策的不穩定性、充電基礎設施落後等問題，恐使電動車產業發展遭遇中斷風險。