川普遣返政策再獲勝訴！美最高法院允許政府強制遣返移民至第三國

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 12:30

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美國總統川普推動的大規模移民遣返政策再度取得法律勝利。美國最高法院於週一（24 日）裁定，允許川普政府恢復將移民遣返至非原籍的第三國，且不需給他們陳述可能遭受暴力或傷害的機會。

川普遣返政策再獲勝訴。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，三位自由派大法官對此裁定表示強烈反對。大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）批評這是對法院權力的「粗暴濫用」，並表示法院似乎認為成千上萬人在遙遠地區遭受暴力，比地方法院可能越權更可接受，形容該判決「難以理解，亦不可原諒」。

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波士頓地方法官布萊恩 · 墨菲（Brian Murphy）於 4 月 18 日下令，要求川普政府在遣返移民至第三國前，必須提供正式通知及機會讓移民陳述其恐懼。墨菲認為，該遣返政策違反美國憲法所保障的正當程序權利。

5 月 21 日，墨菲指出政府無視法院命令，試圖將八名移民迅速遣返至動盪不安的南蘇丹。美國國務院早已警告該地存在嚴重犯罪、綁架與武裝衝突風險。法院干預後，這些移民被安置在吉布地的美軍基地。

最高法院發布的命令並未說明理由，此為處理緊急請求時的常見做法。目前該院由六名保守派與三名自由派法官組成。儘管如此，墨菲重申針對南蘇丹個案的裁定仍然「完全有效」。

協助原告的「全國移民訴訟聯盟」執行長雷爾穆托（Trina Realmuto）表示，最高法院的裁定令人震驚，等同於剝奪移民「免於酷刑與死亡」的法律保障，批評川普的第三國遣返政策漠視基本人權。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）指出，法院撤銷下級法院的禁令，「重申了總統將非法移民從我國驅逐出境、讓美國再次安全的權力。」國土安全部助理部長麥克拉夫林（Tricia McLaughlin）更高喊：「準備好遣返飛機吧！」