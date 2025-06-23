以色列總理：對伊朗行動目標 非常接近完成

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-23 09:28

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據《以色列時報》報導，以色列總理尼坦雅胡周日（22 日）說，伊朗核項目和飛彈項目已受到重創，以色列的行動目標「非常接近完成」。

以色列總理尼坦雅胡。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，尼坦雅胡在一場記者會上說，以色列不會與伊朗陷入消耗戰，但以軍在任務完成前不會停火。

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他提到，美軍轟炸對福爾道核設施造成嚴重破壞，以方正在追蹤伊朗擁有的 400 公斤豐度為 60% 的濃縮鈾，並已掌握重要情報。

美國官員周日表示，參與襲擊伊朗三處核設施的最後一架 B-2 轟炸機已安全返回密蘇里州懷特曼空軍基地，這些飛機的往返飛行耗時 37 小時。

當天，美國總統川普也在社交媒體平台發文，稱參與襲擊伊朗三處核設施的 B-2 轟炸機安全降落在密蘇里州。