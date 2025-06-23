以色列總理：對伊朗行動目標 非常接近完成
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據《以色列時報》報導，以色列總理尼坦雅胡周日（22 日）說，伊朗核項目和飛彈項目已受到重創，以色列的行動目標「非常接近完成」。
據《路透社》報導，尼坦雅胡在一場記者會上說，以色列不會與伊朗陷入消耗戰，但以軍在任務完成前不會停火。
他提到，美軍轟炸對福爾道核設施造成嚴重破壞，以方正在追蹤伊朗擁有的 400 公斤豐度為 60% 的濃縮鈾，並已掌握重要情報。
美國官員周日表示，參與襲擊伊朗三處核設施的最後一架 B-2 轟炸機已安全返回密蘇里州懷特曼空軍基地，這些飛機的往返飛行耗時 37 小時。
當天，美國總統川普也在社交媒體平台發文，稱參與襲擊伊朗三處核設施的 B-2 轟炸機安全降落在密蘇里州。
國際原子能機構總幹事格羅西周日通報伊朗核設施受損情況，稱在美國襲擊後，伊斯法罕核設施遭受大面積破壞，其中一些建築可能含有核材料，地下隧道入口也受到影響；福爾多核設施也受到直接影響，但內部受損程度無法確定；納坦茲此前遭到嚴重破壞，又再次遭到美國鑽地彈襲擊。
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