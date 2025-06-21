以伊衝突升級 貨運巨擘馬士基取消停靠以國海法港

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-21 04:40

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世界航運巨擘丹麥馬士基集團周五 (20 日) 發表聲明，由於以色列與伊朗衝突加劇，決定暫停旗下船隻停靠以色列海法港。同時，伊拉克什葉派武裝組織「真主旅」威脅，若美國介入以伊衝突，將封鎖荷姆茲海峽和曼德海峽。

以伊衝突擴大 馬士基中止以色列航線、真主旅威脅封鎖荷姆茲海峽。(圖:Shutterstock)

19 日深夜至 20 日凌晨，以軍出動 60 多架戰機，使用約 120 枚飛彈和炸彈空襲伊朗首都德黑蘭。20 日中午，以軍無人機再度攻擊伊朗市中心一座住宅大樓，據報導有一名伊朗核科學家在此次攻擊中喪生。

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伊朗方面則表示，20 日清晨襲擊了位於以色列南部城市貝爾謝巴的科技園區。該園區聚集英特爾和微軟等知名高科技企業，被稱為以色列「網路首都」。

馬士基暫停海法港營運

馬士基集團在聲明中表示：「此項決定是在審慎分析以色列和伊朗持續衝突背景下的風險評估後作出，特別考量靠泊以色列港口的潛在風險，以及可能對船員安全造成的影響。」

該集團強調，目前公司在該地區的既定營運尚未受到進一步干擾。

伊拉克武裝組織威脅封鎖重要海峽

當地時間 19 日，伊拉克什葉派武裝組織「真主旅」發言人威脅：「若美國介入這場戰爭，我們確定荷姆茲海峽和曼德海峽將被關閉，紅海上所有石油港口都將停止營運。」該組織還警告，在中東地區上空的美國飛機「應該預料到會遭遇意外」。

荷姆茲海峽位於阿曼和伊朗之間，是海灣地區石油輸往世界各地的唯一海上通道。全球約三分之一的海運原油貿易都要途經荷姆茲海峽，具有重要的經濟和戰略地位。

殼牌執行長薩萬 (Wael Sawan) 警告，若荷姆茲海峽被封鎖，無論出於何種原因，都會對全球貿易產生巨大影響。

俄羅斯發出強硬表態

據英國天空新聞網報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri Peskov）近日表示，伊朗政權發生更迭是「不可接受的」。如果伊朗最高領袖哈米尼遇刺，這將「打開潘朵拉的盒子」，俄羅斯將作出「非常負面」的反應。

培斯科夫稱：「局勢極度緊張，對該地區乃至全球而言都很危險。若衝突參與方進一步擴大，可能會更加危險，這只會在該地區引發新一輪對抗與緊張局勢升級。」

伊朗稱以國停火前不進行任何對話

伊朗總統佩澤希齊揚 (Masoud Pezeshkian)20 日在社群媒體表示，伊朗始終尋求和平與安寧，但在當前形勢下，結束強加戰爭的唯一方法是以色列「無條件停止」侵略。他警告：「否則，我們對敵人的回應將會更加嚴厲，我們將讓他們後悔自己的行為。」