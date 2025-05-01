鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.05元，預估目標價為65.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.2元上修至-0.05元，其中最高估值0.06元，最低估值-0.23元，預估目標價為65.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.06(0.06)
|1.56
|0.68
|0.71
|最低值
|-0.23(-0.27)
|-0.38
|-0.05
|0.71
|平均值
|-0.09(-0.14)
|0.29
|0.39
|0.71
|中位數
|-0.05(-0.2)
|0.15
|0.48
|0.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.01億
|62.24億
|62.82億
|67.77億
|最低值
|53.24億
|54.76億
|58.11億
|67.77億
|平均值
|55.28億
|58.27億
|60.44億
|67.77億
|中位數
|55.36億
|58.22億
|60.79億
|67.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|-3.70
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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