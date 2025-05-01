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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.05元，預估目標價為65.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.2元上修至-0.05元，其中最高估值0.06元，最低估值-0.23元，預估目標價為65.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.06(0.06)1.560.680.71
最低值-0.23(-0.27)-0.38-0.050.71
平均值-0.09(-0.14)0.290.390.71
中位數-0.05(-0.2)0.150.480.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.01億62.24億62.82億67.77億
最低值53.24億54.76億58.11億67.77億
平均值55.28億58.27億60.44億67.77億
中位數55.36億58.22億60.79億67.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.41-0.51-0.73-3.70
營業收入37.02億49.28億53.42億53.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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