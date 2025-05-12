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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.LINE-US的目標價調降至62元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)提出目標價估值：中位數由64元下修至62元，調降幅度3.13%。其中最高估值82元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Lineage, Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Lineage, Inc.今(12日)收盤價為45.62元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LINE市場預估目標價

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