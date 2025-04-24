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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為22.58元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.43元，其中最高估值3.19元，最低估值2.06元，預估目標價為22.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.19(3.19)4.053.672.72
最低值2.06(1.75)1.951.482.21
平均值2.55(2.48)2.972.512.47
中位數2.43(2.38)2.832.322.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值80.41億92.12億86.83億75.62億
最低值61.34億61.85億62.66億71.52億
平均值71.85億77.87億72.92億73.57億
中位數72.92億78.09億73.22億73.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.820.890.800.791.39
營業收入38.92億41.95億42.87億45.01億52.02億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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