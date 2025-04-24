鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為22.58元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.43元，其中最高估值3.19元，最低估值2.06元，預估目標價為22.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.19(3.19)
|4.05
|3.67
|2.72
|最低值
|2.06(1.75)
|1.95
|1.48
|2.21
|平均值
|2.55(2.48)
|2.97
|2.51
|2.47
|中位數
|2.43(2.38)
|2.83
|2.32
|2.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|80.41億
|92.12億
|86.83億
|75.62億
|最低值
|61.34億
|61.85億
|62.66億
|71.52億
|平均值
|71.85億
|77.87億
|72.92億
|73.57億
|中位數
|72.92億
|78.09億
|73.22億
|73.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|1.39
|營業收入
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
|52.02億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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