鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田GFI-US的目標價調升至22.58元，幅度約9.16%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)提出目標價估值：中位數由20.69元上修至22.58元，調升幅度9.16%。其中最高估值42.47元，最低估值16.45元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予金田評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。
金田今(14日)收盤價為24.56元。近5日股價上漲9.16%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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