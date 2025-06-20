鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-20 13:40

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國際原油價格今 (20) 日漲多回檔，布倫特期油在亞洲午盤下跌 2%，但本周累計漲幅仍近 4%，主要受以色列與伊朗衝突升溫推升地緣風險。儘管市場憂慮供應中斷，專家指出，歷史經驗顯示地緣衝突對油價的壓力通常難以持久，因全球原油供應短缺風險往往被過度放大。

國際油價今回檔2%！專家：以伊衝突雖推升油價 但歷史顯示漲勢難持久

《巴隆周刊》報導，儘管荷姆茲海峽占全球石油運輸量 25%，若遭封鎖可能引發供應危機，但業界預期，航運業將效仿去年胡塞武裝襲擊紅海時的調整能力。

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目前，伊朗石油設施未見明顯損害。道明證券分析師 Daniel Ghali 指出，伊朗原油出口甚至處於「超速狀態」。

報導指出，歷史數據顯示，1970 年代阿拉伯石油禁運曾導致油價長期居高不下，但現今市場結構已發生巨變。石油輸出國組織 (OPEC) 對供應的控制力減弱，且全球原油消費強度從 1970 年代的每單位產出消耗 0.12 噸油當量，降至 2022 年的 0.05 噸，主要受能源效率提升及再生能源普及影響。

此外，過去半世紀，油價長期漲勢多由需求拉動，如 2008 年前全球經濟榮景推升油價至近 150 美元，但 2022 年俄烏戰爭爆發後，油價飆升亦隨經濟放緩回落。

目前，油價風險呈現雙向拉鋸，一方面，地緣局勢可能短期擾動供應，但另一方面，全球經濟前景黯淡抑制需求。