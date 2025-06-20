鉅亨網新聞中心 2025-06-20 11:00

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在美國前總統川普的政策帶來的高度不確定性中，億萬富豪公寓開發商豪爾赫 · 佩雷斯（Jorge Pérez）旗下的 Related Group 正積極應對挑戰，並對南佛羅裡達的房地產市場保持長期樂觀態度。他也表示，自已與川普的友誼因價值觀差異而淡化了。

川普友誼生變又一樁！地產大亨吐心聲：政策重傷房市 昔日情誼已淡。(圖:shutterstock)

2024 年 2 月底，川普宣布對進口鋼鐵和鋁徵收關稅，這讓佩雷斯的語氣中明顯透著猶疑。他表示，川普從政前的友誼因價值觀差異而淡化，而政策帶來的不確定性是他們擔憂的因素之一。

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聖路易斯聯邦儲備銀行的數據顯示，自關稅政策宣布以來，邁阿密地區新住房單元建築許可數量驟降 29%。邁阿密房地產經紀人協會（Miami Association of Realtors）的數據也顯示，過去一年，邁阿密及附近布勞沃德縣的公寓和聯排別墅總銷售額降至 4 月的 13 億美元，年減 17%。Related Group 預估，2 月的關稅可能導致 3 月建築成本上漲 20%。

豪爾赫 40 歲的兒子、Related Group 總裁兼首席執行官喬恩 · 保羅 · 佩雷斯（Jon Paul Pérez）指出，關稅增加了成本，但這些成本不總能轉嫁給客戶，直接拉低了部分項目的利潤率。到了 6 月 3 日，川普更將鋼鐵和鋁關稅翻倍至 50%。

川普對移民的打擊則構成了另一個重大擔憂。美國約四分之一的建築工人是移民，川普的政策對 Related Group 這樣的開發商造成了衝擊。

移民政策衝擊建築成本

「移民政策影響了我們的勞動力成本，」佩雷斯補充道，「在傑克遜維爾，我們本來正在建造一個公寓綜合體，州長羅恩 · 德桑蒂斯突然宣布要嚴厲打擊非法勞工，結果第二天就有一半的工人逃去了喬治亞州。」

Related Group 的許多客戶也是拉丁美洲人，一度占公司買家的 80%。佩雷斯認為，如果關稅和移民政策讓拉美客戶覺得美國對他們的態度不友善，那麼他們的房地產業務肯定會受到影響。

儘管關稅政策和移民打擊對建築成本和勞動力供應造成衝擊，佩雷斯家族依然展現出其適應市場變化的能力，並在逆境中尋找新的機會。佩雷斯表示，公司一直擅長適應市場變化，並已設法改善供應鏈和施工方法，使得目前因關稅導致的成本增長微乎其微。

市場似乎也印證了佩雷斯的判斷。Douglas Elliman 房地產公司專注超豪華公寓的經紀人迪娜 · 戈爾登塔耶（Dina Goldentayer）表示，市場在經歷了四周的停滯期後，到 6 月業務繁忙程度已與 1 月無異。她將勞動力和關稅成本上漲比作保險費上漲，認為這不會阻止買家購房，而是會成為他們討價還價的籌碼。

佩雷斯也認為，市場放緩在某種程度上是預期的，未必全然是政策所致。「過去三年，我們迎來了一波需求，不過我不覺得這是自然的需求，」他指的是疫情後大批富裕買家湧入邁阿密地區的情形。「人們仍在繼續遷居這裡，雖然節奏不像之前那樣迅猛，但我們依然能看到很強勁的需求。我們在南佛羅裡達砸下重金，在這裡傾注了很多心血，我覺得再過十年都找不到比這更好的地方。」

昂貴物件銷售依舊強勁

Related Group 旗下的一些最昂貴項目銷售依然強勁。例如，今年 1 月，公司啟動了 W 龐帕諾海灘酒店及公寓的預售，項目預計 2027 年開工。此外，位於 Six Fisher Island 的豪華公寓項目，單套起價 1500 萬美元，銷售額已超過 5 億美元。2025 年前四個月，該項目每平方英尺的售價遠高於邁阿密地區 1,000 美元的中位數。

MR Luxury Group 和 ONE Sotheby’s 的房地產經紀人馬可 · 戈亞諾維奇（Marko Gojanovic）也證實，Related 這樣優秀開發商推出的頂級項目銷售依然很好，每平方英尺的價格也很可觀。

佩雷斯甚至在受衝擊更嚴重的低端市場看到了買入機會。根據豪華房地產公司 ISG World 的數據，過去一年，建成 30 年或更久的公寓價格下跌 21%，而較新樓盤價格上漲 8%。

佛羅裡達州一項新法律要求樓齡滿 30 年的高層公寓大樓進行檢查，這促使許多舊樓業主出售房產以避免高額檢查費用。Related Group 與合作夥伴在 2024 年 4 月以 1.4 億美元收購了陽光島海灘郊區的一棟海濱公寓大樓，計劃拆除重建一座 820 英尺高（約合 250 米）的「超豪華」公寓塔樓。

Related Group 還計劃在已獲批開發的土地上籌建另外 1 萬套公寓，預計在未來兩年半內陸續開工。佩雷斯一向很務實，公司一半業務來自高端客戶的項目，另一半則來自租賃公寓和經濟適用房。豪爾赫 37 歲的兒子、負責公寓業務的尼克 · 佩雷斯（Nick Pérez）補充說，即使市價租賃房和公寓價格下跌，穩定的經濟適用房業務也能為公司持續創造收入。

為了緩衝邁阿密市場可能出現的疲軟，Related Group 的商業版圖也向外擴展，在亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州，以及巴西和墨西哥佈局豪華公寓和租賃公寓。佩雷斯強調：「我們相信南佛羅裡達和這個國家的未來，我們佈局的地方也都是高增長地區。只要我們判斷市場時機合適，就會立即出手。」

佩雷斯也深諳套現之道。2024 年 6 月，他將勞德代爾堡一棟新落成的豪華公寓大樓以 1.65 億美元出售給西班牙快時尚億萬富豪阿曼西奧 · 奧爾特加，儘管售價比最初要價低 28%，但規模仍居當年同類交易的前列。