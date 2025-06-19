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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波克夏(B)(BRK.B-US)EPS預估下修至20元，預估目標價為490.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波克夏(B)(BRK.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由20.59元下修至20元，其中最高估值21.32元，最低估值19.71元，預估目標價為490.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值21.32(21.32)22.8122.38
最低值19.71(19.71)20.5422.38
平均值20.31(20.56)21.5622.38
中位數20(20.59)21.4822.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值3,803.16億4,071.98億3,687.02億
最低值3,328.51億3,510.67億3,687.02億
平均值3,629.73億3,818.78億3,687.02億
中位數3,757.51億3,873.69億3,687.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.7839.64-10.3644.2741.27
營業收入2,455.10億2,760.94億3,020.89億3,644.82億3,714.33億

詳細資訊請看美股內頁：
波克夏(B)(BRK.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRK.B

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